赫茲租車向特斯拉競爭對手Polestar採購65000輛電動車

赫茲租車 (Hertz)(HTZ-US) 正在加速更新車型，以推動成立最大的電動車隊。

該公司周一 (4 日) 表示，它將向特斯拉 (TSLA-US) 的競爭對手 Polestar 採購 65000 輛電動車。主要是運動型 Polestar 2 轎車，將分 5 年採購。最快今年春天就在歐洲展開，今年稍後則在北美和澳大利亞。

赫茲 CEO 薛爾 (Stephen Scherr) 說，「今天與 Polestar 的合作夥伴關係進一步強化了我們的雄心壯志，成為現代行動生態系統的領先參與者，同也是環保的先行者。透過與 Polestar 這樣的電動車產業領導者合作，有助我們加快採用電氣化，同時提供租車者，企業客戶和共乘夥伴優質電動車產品、卓越的經驗和降低碳足跡。」

赫茲去年底與特斯拉曾簽訂一個類似的協議。

赫茲去年 10 月表示，它已訂購 10 萬特斯拉 Model 3，預計將於 2022 年底交車。該公司預計將 5 萬輛租賃給 Uber (UBER-US) 以支持其叫車網絡。

在去年 6 月公開宣布破產後，赫茲去年 11 月初 IPO 募集 13 億美元後重新公開上市。赫茲以每股 29 美元售出 4452 萬股；根據其招股說明書，當時預計售出 3710 萬股，範圍在 25 美元至 29 美元間，因此赫茲的估值約為 137 億美元。

股票價格目前在 21 美元上下，市值逾 90 億美元。

可以肯定的是，這筆交易是 Polestar 的勝利；該公司透過 SPAC 與 Gores Guggenheim 合併，預計將在 2022 年第 2 季上市。