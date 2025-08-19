〈美股盤後〉川普會澤倫斯基 擬推美烏俄三方會談 美股近乎持平

鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2025-08-19 05:03

美股主指週一 (18 日) 收盤近乎持平，投資人關注美烏元首與歐洲多國領袖會談，並等待聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 在傑克森霍爾 (Jackson Hole) 的演講，預料將釋出貨幣政策走向訊號。

川普會澤倫斯基 擬推美烏俄三方會談 美股近乎持平(圖：REUTERS/TPG)

道瓊指數收跌 34 點，標普 500 微跌 0.01%，那斯達克指數小漲 0.03%。

地緣政治方面，美國總統川普先在白宮與烏克蘭總統澤倫斯基舉行雙邊會談，隨後再與歐洲多國領袖展開多邊會談，討論烏克蘭和平問題，國際油價則受美烏會談影響小幅走高。

川普在白宮與澤倫斯基會晤時表示，普丁有意結束烏俄戰爭，並考慮推動美、烏、俄三方會談。澤倫斯基感謝川普出力，強調烏克蘭願意參與三方接觸，但拒絕割讓烏國領土。

市場同時等待週三公布聯準會 7 月會議紀錄，以及零售巨頭沃爾瑪、目標百貨、Home Depot 與 Lowe’s 的財報，藉以評估消費力道與關稅影響。

美股週一 (18 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數下跌 34.3 點，或 0.08%，收 44,911.82 點。

那斯達克指數上漲 6.797 點，或 0.03%，收 21,629.774 點。

S&P 500 指數下跌 0.65 點，或 0.01%，收 6,449.15 點。

費城半導體指數上漲 23.58 點，或 0.41%，收 5,776.31 點。

NYSE FANG+ 指數下跌 1 點，近乎持平，收 15,457.86 點。

標普 11 大板塊表現分歧，工業、非必需消費品、科技與金融領漲。房地產、通訊服務、原物料與能源表現最弱，醫療與公用事業亦收黑。(圖：FINVIZ)

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大巨頭多收黑。Meta (META-US) 下跌 2.27%；蘋果 (AAPL-US) 跌 0.30%；Alphabet (GOOG-US) 跌 0.30%；微軟 (MSFT-US) 跌 0.59%；亞馬遜 (AMZN-US) 漲 0.20%。

台股 ADR 多收高。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 1.06%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 2.75%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 1.02%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 1.16%。

企業新聞

英特爾 (INTC-US) 下跌 3.66% 至每股 23.66 美元，報導稱川普政府考慮持有公司約 10% 股份。

特斯拉 (TSLA-US) 收紅 1.39% 至每股 335.16 美元，特斯拉傳在英國因需求低迷與庫存壓力，祭出最高 40% 的月租折扣。特斯拉 7 月銷量年減近 60%，同時在歐洲市佔連續 6 個月下滑。

丹麥製藥巨頭諾和諾德 (NVO-US) 大漲近 4% 報每股 53.75 美元。該公司旗艦減重藥物 Wegovy 獲得美國食品藥物管理局 (FDA) 加速批准，用於治療代謝功能相關脂肪性肝炎 (MASH)。

Soho House (SHCO-US) 宣布以 27 億美元私有化，股價暴漲逾 14% 至每股 8.78 美元。

目標百貨 (TGT-US) 獲 Evercore ISI 調升股價評級，該股揚升約 2% 報每股 104.95 美元。

比特幣鑛企 TeraWulf (WULF-US) 因 Google 增持該公司 8% 股份並承諾最高 14 億美元支持，TeraWulf 升逾 4%。

華爾街分析

摩根士丹利 E*Trade 分析師 Chris Larkin 表示：「目前市場似乎押注，就業市場疲弱的跡象將促使聯準會更快考慮降息，壓過對通膨的顧慮。」

TD Securities 美國宏觀策略師 Oscar Munoz 預期，鮑爾將開始釋放偏向寬鬆的訊號。他的團隊已將預測修正為 9 月開始降息，理由是 7 月消費者物價指數 (CPI) 顯示關稅傳導效應有限。

Treasury Partners 投資長 Richard Saperstein 預期，聯準會會利用傑克森霍爾為市場預作準備，並暗示年底前可能持續寬鬆。他表示：「我們預測 9 月降息 1 碼，以回應近幾個月就業疲弱的驚訝跡象。穩定的通膨、持續的經濟成長以及市場對利率下行的預期，都支撐了當前股市的估值。」