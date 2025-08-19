補助換股？傳川普政府考慮入股英特爾 10%持股計畫引股價一度重挫
《彭博》周一 (18 日) 援引白宮官員與知情人士消息報導，川普政府正與晶片大廠英特爾 (INTC-US) 討論，可能將對英特爾持股約 10%，若成局，美國政府將成為這家陷入困境的半導體巨頭的最大股東。
據悉，這項計畫涉及把部分或全部《晶片與科學法》(Chips and Science Act) 下的補助款轉換成股權。英特爾原本預計將獲得總計 109 億美元的補助，用於商用與軍用半導體產能。按照英特爾當前市值計算，約 10.5 億美元的資金就足以支應一成持股。消息人士強調，持股規模與是否確定執行仍在變動中。
股價應聲波動 政府或複製至其他企業
消息曝光後，英特爾周一盤中股價一度重挫 5.5%，截稿前跌幅收窄至 3.83%，每股暫報 23.63 美元；該股上周才大漲 23%，創下自 2 月以來最佳單周表現。白宮發言人德賽 (Kush Desai) 拒絕證實細節，僅強調「在正式宣布之前，沒有任何協議是確定的」。英特爾則未立即回應置評。
知情人士並透露，白宮官員同時拋出另一種可能性，即未來或將把其他晶片法案的補助款項，也改為持股模式。不過目前尚不清楚該構想是否獲得行政部門廣泛支持，或是否已與潛在受影響的企業接觸。
這並非政府首次出手入股科技或戰略資源企業。上月，美國國防部罕見宣布將入股美國稀土生產商 MP Materials Corp.(MP-US)，以 4 億美元的優先股形式成為其最大股東，凸顯華府對關鍵供應鏈安全的重視。
補助轉換細節未定 引發市場關注
根據設計，晶片法案的補助原本會隨著企業完成各項專案里程碑而分批撥付。英特爾截至今年 1 月已領取 22 億美元，但目前尚不清楚這筆款項是否將納入可能的持股安排。外界也不確定自川普上任以來，英特爾是否收到更多撥款，以及未來若以股權形式支應，資金發放時程將如何調整。
分析人士認為，這項潛在的股權交易，若成真，將對英特爾與整體半導體產業帶來深遠影響。除了凸顯美國政府直接干預戰略產業的態度，也可能為其他獲補助企業帶來壓力，未來不得不考量是否接受「補助換股權」的選項。
