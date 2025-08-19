鉅亨網編譯段智恆 2025-08-19 01:00

補助換股？傳川普政府考慮入股英特爾 10%持股計畫引股價一度重挫(圖：REUTERS/TPG)

據悉，這項計畫涉及把部分或全部《晶片與科學法》(Chips and Science Act) 下的補助款轉換成股權。英特爾原本預計將獲得總計 109 億美元的補助，用於商用與軍用半導體產能。按照英特爾當前市值計算，約 10.5 億美元的資金就足以支應一成持股。消息人士強調，持股規模與是否確定執行仍在變動中。

股價應聲波動 政府或複製至其他企業

消息曝光後，英特爾周一盤中股價一度重挫 5.5%，截稿前跌幅收窄至 3.83%，每股暫報 23.63 美元；該股上周才大漲 23%，創下自 2 月以來最佳單周表現。白宮發言人德賽 (Kush Desai) 拒絕證實細節，僅強調「在正式宣布之前，沒有任何協議是確定的」。英特爾則未立即回應置評。

知情人士並透露，白宮官員同時拋出另一種可能性，即未來或將把其他晶片法案的補助款項，也改為持股模式。不過目前尚不清楚該構想是否獲得行政部門廣泛支持，或是否已與潛在受影響的企業接觸。

這並非政府首次出手入股科技或戰略資源企業。上月，美國國防部罕見宣布將入股美國稀土生產商 MP Materials Corp.(MP-US)，以 4 億美元的優先股形式成為其最大股東，凸顯華府對關鍵供應鏈安全的重視。

補助轉換細節未定 引發市場關注

根據設計，晶片法案的補助原本會隨著企業完成各項專案里程碑而分批撥付。英特爾截至今年 1 月已領取 22 億美元，但目前尚不清楚這筆款項是否將納入可能的持股安排。外界也不確定自川普上任以來，英特爾是否收到更多撥款，以及未來若以股權形式支應，資金發放時程將如何調整。