〈俄烏衝突〉大摩：網路廣告首當其衝 營收成長恐將放緩

摩根士丹利分析師 Brian Nowak 在最新研究報告中表示，俄烏戰爭導致歐洲經濟活動放緩，首當其衝的恐怕是網路廣告支出。

Nowak 說：「宏觀經濟吹起不確定性逆風，尤其狂吹歐洲和俄國。我們仍觀察宏觀數據，看看歐洲或美國是否有任何進一步走弱的跡象。」他將網路廣告業者 2022 年的營收估計下調 1% 至 2%。

Nowak 也調整了 4 檔個股的目標價：

推特 (TWTR-US)

評級：維持同等權重

目標價：下調 1 美元至 58 美元

Snap (SNAP-US)

評級：加碼

目標價：下調 1 美元至 58 美元

Nextdoor Holdings (KIND-US)

評級：維持同等權重

目標價：自 7 美元調降至 6.5 美元

數位廣告平台 Criteo (CRTO-US)

評級：維持同等權重

目標價：自 60 美元調降至 57 美元

Nowak 指出，幾家公司在近期的摩根士丹利技術會議上談到歐洲潛在或實際弱點。

「部分原因可能是由於大品牌廣告者暫停支出，避免在負面內容旁刊登廣告，部分原因可能也來自歐洲消費者逐漸疲軟。」Nowak 指出，以網路廣告平台銷售而言，歐洲在 Pinterest (PINS-US) 中的比率為 8%，在臉書母公司 Meta Platforms (FB-US) 中的比重為 34%，單就俄羅斯就在整體中占比 1%-2%，很多企業已撤離俄羅斯或關閉在俄業務。

Nowak 補充，他維持對 2023 年的估計，且新估計未考慮美國消費者或廣告市場的進一步疲軟。

與此同時，Nowak 重申對 Alphabet (GOOGL-US)、Meta 和 Snap 的加碼評級。

Alphabet：他看到該公司「超大」廣告營收和自由現金流成長，得益於旅遊和汽車等領域業績的改善。

Meta ：他認為該公司投資短影音 Reels 與抖音競爭之舉，最終將帶來利益。「我們知道，Meta 可能要數季才能實現營收加速和 Reels 貨幣化，以增強大眾對長期現金流潛力的信心，但以 12 個月的角度來看，我們仍舊看漲。」

Snap：他認為相較於臉書，蘋果 (AAPL-US) 廣告定位的變化對 Snap 造成的衝擊較小，並預期改善廣告效率、定位和衡量可提高每位廣告商的廣告支出和廣告欄位定價。他認為 Snap「比預期更接近」成長率返回 50% 以上的水準。