Omicron BA.2成美主流病毒株 CDC建議50歲以上者接種第四劑疫苗

美國疾病管制暨預防中心 (CDC) 周二 (29 日) 表示，Omicron 亞變種「BA.2」占全美新增確診病例比重超過一半，已成為美國主流新冠病毒株，因疫情浮現升溫跡象，CDC 建議為 50 歲以上的中老年族群施打第四劑疫苗。

CDC 表示，過去一個月以來，BA.2 確診數持續穩步走高，截至 3 月 26 日的一周內，BA.2 約占全國新增確診病例的 55%，紐約、紐澤西等地區的 BA.2 占新增確診比率高達 70%。

美國當局正密切關注 BA.2 的感染情況，因為相較於 Omicron 原始變異株，BA.2 傳染性似乎更高。

約翰霍普金斯大學 (John Hopkins University) 數據顯示，過去兩周以來，美國 7 日平均新增確診數約達 3 萬例，比去年 6 月的疫後新低高了 1 倍多，當時僅不到 1.2 萬例。

因不確定 BA.2 是否會像在歐洲和中國一樣，在美國掀起新一波感染潮，CDC 周二也建議開始向老年族群施打第二劑追加劑，也就是第四劑疫苗。

美國食品藥物管理局 (FDA) 此前已授權輝瑞 (PFE-US) 和莫德納 (MRNA-US) 為 50 歲以上民眾提供第四劑新冠疫苗，並為部分免疫系統不全的年輕族群提供第五劑疫苗。

另外，CDC 還建議所有接種過嬌生 (JNJ-US) 兩劑疫苗的成年人，第三劑選擇輝瑞或莫德納，第一劑施打嬌生且第二劑施打輝瑞或莫德納的民眾，目前還無法接種第三劑，年滿 50 歲或免疫不全者除外。

本次決定是在沒有召開疫苗諮詢委員會的情況下做出。FDA 疫苗負責人 Peter Marks 解釋，之所以沒有召開會議，是因為這項決定相對明確。

Marks 表示，追加接種第四劑疫苗是顯而易見的事情，因為從以色列的研究結果來看，施打第四劑可降低老年族群的住院和死亡風險。

以色列上周公布最新研究顯示，相較於只接種三劑疫苗，接種輝瑞第四劑疫苗的 60 歲以上老年族群，重症和死亡率均大幅降低，死亡率甚至大減近八成。