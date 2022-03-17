穆迪：Fed將越來越偏鷹 比市場預期更快

根據 CNBC 周三（16 日）報導，穆迪首席經濟學家 Mark Zandi 表示，在 2022 剩下時間內，聯準會（Fed）的作法可能越來越偏向鷹派，比市場預期得更快。

外界普遍預估 Fed 將在周三貨幣政策會議後升息 1 碼，雖是象徵自 2018 年 12 月以來首次升息，但也反映出明顯背離在疫情期間為幫助經濟成長而實施的寬鬆政策。

Zandi 表示，預料中的升息反映出通膨情況，以及經濟與就業市場強勁，此外，圍繞俄烏戰爭影響的不確定性、更嚴重的供應鏈中斷，也進一步加劇 Fed 的決定。

Zandi 說：「綜合所有這些因素考量，Fed 必須迅速將利率正常化，至少從他們上次的預測來看，目前要比他們先前認為的更快，甚至可能比市場現在預期的再快。」

根據 CNBC 最新的《聯準會調查》（Fed Survey）顯示，近一半的受訪者表示，預計 Fed 今年可能升息 5 到 7 次。雖然調查顯示，升息周期預料在 2.4% 的基金利率高點結束，但過半數受訪者認為，央行可能不得不將利率提高到中性以上的水準平抑通膨。

Zandi 表示，市場可能有停滯性通膨（stagflation）的擔憂，但 Fed 不可能容忍停滯性通膨出現，因此會在停滯性通膨發生之前出手解決，根據歷來經驗來看，如果陷入停滯性通膨，經濟終將面臨衰退。

據調查，受訪者認為，未來 12 個月美國發生經濟衰退的可能性為 33%，比 2 月 1 日的調查高出 10 個百分點。

近期債市走勢顯示，兩年期與十年期美國公債利差收窄，引發對殖利率反轉擔憂，而這在過去一直是經濟衰退的訊號。

對此，Zandi 表示，債市認為首要解決的問題是居高不下的通膨，但在不破壞經濟或經濟衰退的情況下做到這點非常困難，債市目前發出的訊號是，Fed 很有可能失策並失敗。

雖然 Zandi 不認為市場還在發出經濟衰退訊號，但他認為自己的想法與市場一致，Fed 要在不破壞經濟的前提下平抑通膨是相當困難的事情。

