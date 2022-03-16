基金經理憂喊「熊來了！」現金部位飆至疫情初期以來最高

美國銀行 (Bank of America) 週二 (15 日) 發布最新的基金經理調查發現，專業投資人對未來越來越悲觀，大多數受訪者預測今年股市將陷入熊市，美國經濟將遭受停滯性通膨的困擾。

美國銀行 (BAC-US) 在截至 3 月 10 日的一週內進行全球基金經理調查，結果顯示，投資人情緒越來越悲觀，全球經濟增長預期跌至 2008 年金融海嘯期間雷曼兄弟破產以來最低，有超過 60% 的投資人預測，美國經濟將受到停滯性通膨的打擊。

由於通膨飆升、烏俄戰爭的地緣政治不確定性，美股今年拖入修正區域，基金經理人現在持有現金部位飆升至 2020 年 4 月疫情初期以來的最高。

大多數機基金經理人認為，俄烏戰爭是市場的頭號尾端風險 (圖片：AFP)

大多數機基金經理人認為，俄烏戰爭被視為市場的頭號尾端風險，其次是全球經濟衰退。60% 的受訪者預計 2022 年將出現熊市，超過 50% 的人預計高通膨將是永久性。

回顧歷史，股市在停滯性通膨時期往往表現不佳，1973 年石油危機引發罕見的停滯性通膨，標普在 1973 年和 1974 年分別下跌大約 17% 和 30%。

CFRA 首席投資策略師 Sam Stovall 表示：「儘管目前市場存在不確定性，但投資者應提醒自己不要成為投資組合的最大敵人，讓情緒支配其決策，市場中仍存在大量機會的高優質、高股息的股票。

儘管 Stovall 預測今年股市可能會進入「嬰兒熊市」，但 1973 - 1974 年那種持續兩年多的熊市應不會重現。

不過，Comerica Bank 首席經濟學家 Bill Adams 樂觀認為，儘管未來 18 個月經濟衰退的風險高於俄羅斯入侵之前，但美國經濟仍有可能持續增長，即便增速低於年初預期。

尾端風險 (Tail Risk) 極端事件出現的風險，統計學上認為按照常態鐘型分佈，極端值出現機率是相當低的，導致很少人會考慮到大幅波動造成的風險，在投資界中，也有人稱為「黑天鵝」。