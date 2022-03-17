美參院銀行委員會表決支持鮑爾連任 人事案邁向最終確認

美國參議院銀行委員會周三 (16 日) 批准美國總統拜登 (Joe Biden) 對聯準會 (Fed) 的人事案，支持 Fed 現任主席鮑爾 (Jerome Powell) 連任，Fed 副主席人選布蘭納德 (Lael Brainard) 和 Fed 理事人選傑佛森 (Philip Jefferson) 的提名也獲同意，接下來將送交參議院表決，最終決定權掌握在全體議員手中。

參院銀行委員會主席布朗 (Sherrod Brown) 在表決前的發言中，盛讚鮑爾在新冠疫情期間的領導能力，以及鮑爾在前總統川普 (Donald Trump) 在任時捍衛央行的獨立性。

除鮑爾外，委員會還批准 Fed 副主席提名人選布蘭納德與理事人選傑佛森的人事案。

布蘭納德以 16 票同意、8 票反對，獲得委員會通過，傑佛森則獲得一致通過。不過密西根州立大學經濟學教授庫克 (Lisa Cook) 的提名案遭到共和黨人集體反對，最終以平手收場，但仍可進入參議院的投票程序，她是歷史上首度獲得 Fed 理事提名的黑人女性。

接下來提名案將呈交給參議院全體議員進行投票，做出最終決定，由於目前民主、共和兩黨在參院勢均力敵，若表決結果平手，美國副總統賀錦麗 (Kamala Harris) 將投下關鍵性的一票。

若所有提名人選都獲得參議院確認，Fed 七位理事的職缺就有六個獲得填補，因 Fed 副主席提名人選拉斯金 (Sarah Bloom Raskin) 宣布放棄提名，拜登還需另外提出一名人選。

本次表決是在 Fed 睽違三年多首度升息後所進行。Fed 周三宣布升息 25 個基點 (1 碼)，把基準利升到 0.25% 至 0.50% 區間。