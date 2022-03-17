Fed 3月、1月聲明比一比：俄國侵烏料推升通膨、布拉德反對僅升息1碼

美國聯準會 (Fed) 於台灣時間周四 (17 日) 凌晨 2 點公布 3 月貨幣政策決議，聯邦基金利率 (FFR) 目標區間調升 1 碼至 0.25%-0.5%，並預期今年還會升息大約六次。

以下是 Fed 3 月會議聲明，與上一次 1 月會議聲明相比的措詞差異：

經濟活動和就業持續增強。最近幾個月的就業成長強勁 (strong)，失業率已大幅下滑。通膨率居高不下，反映和疫情相關的供需失衡、較高的能源價格和廣泛的物價壓力。

「1 月會議聲明寫道：...。受疫情影響最嚴重的領域最近幾個月已經改善，但受到最近 Covid-19 確診病例急遽上升影響。最近幾個月的就業成長強健 (solid)，失業率已大幅下滑。和疫情相關的供需失衡以及經濟重啟，仍導致通膨率居高不下。整體金融情勢維持寬鬆，一部分反映支撐經濟的政策措施和信用流向美國家庭和企業。」

俄羅斯侵略烏克蘭導致巨大的人道和經濟艱困。這對美國經濟的影響是高度不確定的，但短期內侵略和相關事件可能對通膨帶來額外的上升壓力，並打壓經濟活動。

「3 月聲明新增俄國侵略烏克蘭的部分，並刪除 1 月聲明以下段落：經濟走向持續視疫情發展路徑而定。疫苗接種的進展和供應鏈瓶頸的減緩，可望支持經濟活動和就業持續成長，並使通膨減緩。經濟前景面臨的風險仍在，包括病毒的新變異株。。」

委員會力求達到充分就業，並讓更長期的通膨率達到 2%。在貨幣政策立場適當堅定下，委員會預期通膨將回到 2% 目標，勞動力市場將保持強勁。為了支持這些目標，委員會決定將聯邦基金利率的目標區間提高到 0.25% 至 0.5% ，並預期繼續調高目標區間將是合適的。

除此之外，委員會預期開始在未來某一場會議上開始縮減持有的公債、機構債和機構抵押擔保證券。

「1 月聲明寫道：委員會力求達到充分就業，並讓更長期的通膨率達到 2%。為了支持這些目標，委員會決定將聯邦基金利率的目標區間維持在 0% 至 0.25% 不變。由於通膨率遠高於 2%，而且勞動力市場強勁，委員會預期很快就調升聯邦基金利率的目標區間將是合適的。

委員會決定持續放慢每個月的淨資產購買速度，在 3 月初結束購債。從 2 月開始，委員會每個月將增加至少 200 億美元國庫券、和至少 100 億美元抵押擔保證券 (MBS)。

聯準會的持續購買和持有證券，將持續維持金融市場穩定運作和寬鬆的金融情勢，以支持信用流向家庭和企業。」

在評估適當的貨幣政策立場時，委員會將持續關注後續資訊對經濟前景的意義，如果出現可能阻礙委員會達成目標的風險，委員會將準備好適當調整貨幣政策立場。委員會評估時將把廣泛資訊納入考量，包括公衛數據、勞動力市場狀態、通膨壓力與通膨預期指標，以及金融與國際形勢發展的數據。

支持本次貨幣政策決議的有 FOMC 委員會主席鮑爾 (Jerome Powell)、副主席威廉斯 (John Williams)、鮑曼 (Michelle Bowman)、布蘭納德 (Lael Brainard)、喬治 (Esther George)、哈克 (Patrick Harker)、梅斯特 (Loretta Mester) 和華勒 (Christopher Waller)。布拉德 (James Bullard) 投下反對票，他主張這次開會把聯邦基金利率的目標區間提高 0.5 個百分點至 0.5% 到 0.75%。哈克是本次會議的代理投票委員。

「1 月聲明中，布拉德支持保持聯邦基金利率目標區間不變。」