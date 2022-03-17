Fed 3月聲明全文、最新經濟預測

Fed 3 月決策聲明全文

經濟活動和就業持續增強。最近幾個月的就業成長強勁，失業率已大幅下滑。通膨率居高不下，反映和疫情相關的供需失衡、較高的能源價格和廣泛的物價壓力。

俄羅斯侵略烏克蘭導致巨大的人道和經濟艱困。這對美國經濟的影響是高度不確定的，但短期內侵略和相關事件可能對通膨帶來額外的上升壓力，並打壓經濟活動。

委員會力求達到充分就業，並讓更長期的通膨率達到 2%。在貨幣政策立場適當緊縮下，委員會預期通膨將回到 2% 目標，且勞動力市場將保持強勁。為了支持這些目標，委員會決定將聯邦基金利率的目標區間提高到 0.25% 至 0.5% ，並預期繼續調高目標區間將是合適的。除此之外，委員會預期開始在未來某一場會議上開始縮減持有的公債、機構債和機構抵押擔保證券。

在評估適當的貨幣政策立場時，委員會將持續關注後續資訊對經濟前景的意義，如果出現可能阻礙委員會達成目標的風險，委員會將準備好適當調整貨幣政策立場。委員會評估時將把廣泛資訊納入考量，包括公衛數據、勞動力市場狀態、通膨壓力與通膨預期指標，以及金融與國際形勢發展的數據。

支持本次貨幣政策決議的有 FOMC 委員會主席鮑爾 (Jerome Powell)、副主席威廉斯 (John Williams)、鮑曼 (Michelle Bowman)、布蘭納德 (Lael Brainard)、喬治 (Esther George)、哈克 (Patrick Harker)、梅斯特 (Loretta Mester) 和華勒 (Christopher Waller)。布拉德 (James Bullard) 投下反對票，主張這次開會把聯邦基金利率的目標區間提高 0.5 個百分點至 0.5% 到 0.75%。哈克是本次會議的代理投票委員。

Fed 3 月聲明原文：請點我

下圖為 3 月公布的 GDP、失業和 PCE 通膨預測，包括下修 2022 年國內生產毛額 (GDP) 成長率預測，上修 2022 年到 2024 年的通膨率預測：

下圖為 FOMC 聯邦資金利率預測點狀圖，今年預估再升息大約六次到接近 2% 的水準：