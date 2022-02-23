〈俄烏衝突〉烏克蘭局勢刺激油價 Fed 3月升息下一步陷兩難

俄烏局勢刺激油價等大宗商品價格上漲，分析師預料美國聯準會 (Fed) 將在 3 月升息，但接下來，油價走勢可能成為決定 Fed 仍能明快升息、或最終因為擔心成長減緩而需放慢腳步的主要因素。

市場擔心俄國入侵烏克蘭，加上歐美接連祭出制裁可能影響供給，使原油、汽油和天然氣等能源價格不斷上漲。油品是美國消費者主要開銷之一，而美國經濟有 70% 靠消費者帶動。

穆迪首席經濟學家 Mark Zandi 說：「原油比小麥、鈀金什麼的都重要。油價可能因為衝突事件每桶漲個 10 到 15 美元... 如果時間持續得久一些，無鉛汽油每加侖可能上漲 30 到 40 美分，這相當於消費者物價通膨率 (目前 7.5%) 年增率上升 0.5 個百分點。這將影響 Fed 抑制通膨和恢復充分就業的成效。」

根據美國汽車協會 (AAA)，全美汽油零售價周二 (22 日) 報每加侖 3.53 美元，比一年前上漲 90 美分，光是最近一個月就上漲 21 美分。過去一年來，原油上漲約 50%。

經濟學家認為，油價將是牽動 Fed 政策的重要元素。如果油價漲勢持久，可能導致通膨減緩 (disinflation)，傷害經濟成長。能源分析師說，假如俄羅斯入侵烏克蘭，油價可能進一步上漲。

摩根大通首席經濟學家 Bruce Kasman 說：「事情變得更複雜。一種情況是，經濟成長開始受到更大的打擊。但也可能發生另一種情況，物價上漲但還不到讓經濟成長嚴重受傷的程度，同時繼續助長通膨。」

央行的兩難

Kasman 預測 Fed 3 月會升息 25 個基點 (1 碼)，因為烏克蘭局勢已經削弱升息 2 碼的可能性，而之後到今年年底這段期間再升六次。

央行正陷入兩難，對經濟成長的恐慌可能讓他們放慢升息步調，但如果通膨急速上升，央行也可能變得更激進。

Fed 陷入兩難。(圖: AFP)

Kasman 說，目前油價已比第 4 季均價高 30%，如果漲幅達到 75% 甚至 100%，將達到每桶 120 到 150 美元，就足以對全球經濟成長產生負面影響。

穆迪的 Zandi 說，Fed 當前重點是平抑通膨，他認為油價漲到 150 美元的可能性偏低，但燃料價格上漲勢必會引起 Fed 注意，強化 Fed 貨幣政策快速正常化的本能。