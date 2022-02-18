鷹王再發聲！Fed應立即行動 嚴防通膨失控

聯準會 (Fed) 最鷹派的票委、聖路易聯準銀行總裁布拉德 (James Bullard) 週四 (17 日) 重申，他支持 7 月 1 日之前升息 4 碼，呼籲聯準會立即採取行動，嚴防通膨失控。

美國通膨已上升至 1982 年以來最高，而且仍不見下滑跡象，布拉德週四表示，他仍支持 7 月 1 日之前升息 4 碼和第二季開始啟動縮表，因為美國面臨通膨不會消散的風險，2022 年將會是連續第二年出現高通膨，這就是為什麼聯準會應該更快、更積極地採取行動。

布拉德重申，聯準會應在第二季開始縮減其 9 兆美元的資產負債表，如果通膨仍持續居高不下，拋售一些長期債券也是可選項。

布拉德週四駁斥升息可能造成經濟衰退的擔憂。

他強調，啟動升息實際上並不是「緊縮」貨幣政策，而是「退出超寬鬆」貨幣政策，即將到來的政策變化不應被視為限制市場和經濟的舉措。他研判，嚴格來說，經濟衰退的風險並不大，預料債市應能順利以對。

布拉德早前支持聯準會應對考慮臨時召開會議抱持開放態度，他週四態度轉淡稱，召開臨時會議並非迫在眉睫。

同日，聯準會鷹派票委、克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特 (Loretta Mester) 週四表示，她支持 3 月起啟動升息循環，以遏制不斷惡化的通膨，升息力道取決於經濟數據與前瞻。

根據 CME 的 FedWatch 工具顯示，聯邦基金期貨投資人預測下月升息 2 碼機率已從上週的近乎百分百降至 32% 左右，升息 1 碼的機率升至逾 67%。