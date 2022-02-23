美Omicorn感染潮趨緩！7日平均確診8.4萬人 較1月中旬高峰大降90%

美國 Omicorn 新冠疫情露出曙光，每日新增確診人數已較 5 周前創下的歷史紀錄下降 90% ，美國官員雖然仍謹慎看待，但已呈現樂觀態度，多個州陸續解除口罩令。

因應 Omicorn 疫情趨緩，美國各州領袖試圖讓大眾在心理上擺脫這困擾 2 年多的疫情危機感，公衛領袖也推出「與病毒共存」的計畫，將這種病毒視為未來持續存在但可控制的風險來應對。

根據約翰霍普金斯大學彙編的數據，7 日平均的每日新增確診約 8.4 萬人，較 1 月 15 日創下的每日新增確診 80 萬人疫情高峰大幅下降，且下降情形遍及全美。根據《CNBC》對約翰霍普金斯大學彙編的數據分析，過去 2 周全美所有地區的每日新增病例至少下降 40%。

住院人數也急劇下滑。根據美國衛生與公眾服務部（HHS）的 7 天平均數據，截至周一，美國醫院收治約 6.6 萬名新冠病毒患者，已較 1 月 20 日高峰時期的 15.9 萬名下降許多。

新冠病毒死亡率上升 (通常會在病例數量上升後數周才滯後反應)，但也呈現趨緩跡象。 平均每日死亡人數在 2 月 1 日觸及約一年來最高水準，即每日近 2600 人，但此後死亡人數已下降至不到 2000 人。

雖然疫情趨緩，但約翰霍普金斯大學的流行病學家 Jennifer Nuzzo 警告，Omicorn 子變體 BA.2 可能會拖緩復甦。BA.2 比初代 Omicorn 病毒株的傳染力更高，儘管目前在美國的傳染程度尚低。

Nuzzo 不預期 BA.2 在冬季再度攀峰，因為「在大眾經歷 Omicorn 感染潮之後，可能有相當數量的群眾具有免疫力，但該病毒可能會拖緩疫情好轉速度。」

Nuzzo 表示，雖然感染人數仍是重要的早期預警信號，但住院和死亡人數才是美國因應新冠疫情發展的最重要指標，因為 Omicorn 病毒不像 Delta 病毒那樣令人發病，所以單看感染人數無法呈現疫情如何影響整體社會的全貌。

擺脫危機心態 與病毒共存

美國加州上周四制定與新冠病毒長久共存的管理計畫，在未來新增確診激增時期或新病毒株出現時，可能需要臨時的公衛措施 (如戴口罩) 與該病毒對經濟和社會活動的破壞程度做出管理辦法。

加州州長 Gavin Newsom 表示：「我們終於了解這場危機初始時不理解的一點──這沒有盡頭，沒有能宣布勝利的時刻。」

Nuzzo 表示，隨著 Omicorn 疫情在疫苗接種率高的州消退，解除口罩規定合情合理，但在擁擠的室內空間仍建議戴上口罩。「我們並非說你不需要戴口罩，我們只是讓大眾不必在星巴克對人大吼大叫且報警，只因為這些人在店內沒有戴口罩。」

美國疾病管制和預防中心 (CDC) 可能即將更新其口罩建議規定。目前，CDC 建議，無論是否接種疫苗，在病毒傳播高的地區，大眾室內均需戴口罩。根據 CDC 的數據，儘管 Omicron 疫情正在消退，但美國幾乎每個縣的傳染率仍然很高。

然而，CDC 主任 Rochelle Walensky 上周表示，日後公共衛生機構發布應對病毒的指導方針時，將更著重住院人數，「將醫院容量視為另一個重要的晴雨表。」