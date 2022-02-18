市場估Fed 3月升息2碼機率下降、今年共升6次

聯準會 (Fed) 最快可能在 3 月升息，交換合約交易員目前對 3 月大幅升息的預期轉淡，預測照往例升息 25 個基點 (1 碼) 的機率高於一口氣升 50 個基點 (2 碼)。

隔夜指數交換利率 (OIS) 最新報價顯示，聯邦資金利率在 3 月會議後將比目前水準高出 35 個基點，從 Fed 近年來通常一次升息 1 碼來看，OIS 報價代表市場認為 3 月升息 25 個基點是肯定的，但升息 50 個基點的機率約 40%。

然而短短幾天前，OIS 報價顯示 3 月會議後的聯邦資金利率將比目前高約 40 個基點，意味著一口氣升 50 個基點的機率較高。

美國不久前公布高於預期的 1 月通膨數據，加上 Fed 明顯轉鷹派，曾使市場一度預期 3 月將大幅升息，但隨著俄烏局勢加劇，市場避險需求心態轉濃，市場如今認為 3 月升息 1 碼是較有可能發生的情境。尤其 Fed 周三公布的 1 月會議紀錄並未提到升息幅度，更提高 Fed 沿用過去作法、一次升息 1 碼的可能性。

Fed 1 月會議紀錄未按是 3 月升息 1 碼還是 2 碼。(圖: AFP)

俄烏危機帶動美國公債周四 (17 日) 上漲，美國 10 年期公債殖利率下降 7 個基點至 1.97%，回到 2% 以下，對政策敏感的美國 2 年期公債殖利率，也下降近 5 個基點至 1.47%。

估今年共升六次

交換合約市場也顯示，12 月會議過後，聯邦資金利率將提高約 150 個基點 (1.5 個百分點)，代表市場預估會有六次每次 25 個基點的升息。

報價也顯示，市場預測終端利率將低於 2%，而整個升息循環將在 2023 年年中左右達到高峰。

各大投資銀行最近紛紛發表對 Fed 升息的看法，例如摩根士丹利周四表示，考量到通膨展望最近的變化，該行決定調高升息預期，如今認為 Fed 今年可能升息六次，一共調升 150 個基點，原本的預測是 125 個基點。

摩根士丹利美國首席經濟學家 Ellen Zentner 表示，Fed 較可能在 3 月升息 25 個基點，5 月、6 月、7 月分別再提升 25 個基點，然後 9 月、12 月再各升 25 個基點。這代表大摩認為年底前的每一場會議，除了 11 月之外都會升息。