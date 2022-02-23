烏俄局勢緊張 華爾街勸投資者：影響恐短暫 不要過度反應

S&P 500 指數盤旋在修正領域，華爾街正評估烏俄衝突對資產價格的進一步影響，部分策略師警告投資者保持冷靜，並聚焦長期市場趨勢。

地緣政治衝突和 Fed 更加鷹派引起的擔憂情緒令 S&P 500 指數自 1 月初觸及的歷史高點下跌近 10%。

俄國出兵親俄的烏東分離 2 地區，拜登譴責並宣布對俄國實施新制裁，令 S&P 500 周二下跌 1.01%。

儘管如此，一些分析師仍認為，地緣政治衝突的長期影響可能轉瞬即逝，敦促投資者不要對近期的市場走勢反應過度。

瑞士日內瓦 SYZ 銀行投資長 Charles Henry Monchau 表示：「我們認為現階段沒有任何恐慌的理由，雖然西方媒體大多數評論聽起來令人擔憂，但事實上我們可能已經接近這場危機的『恐懼高峰』，而緊張局勢很有可能從現在開始緩和。」

Monchau 一直保持對股市的曝險，同時也將其投資組合部分分配給黃金，以期在政治或經濟不確定時期的避險之用。

烏俄局勢如何演變恐將影響 Fed 的行動，部分人擔心，目前已達 2014 年以來最高水準的油價還會再往上漲，進而推高通膨並迫使央行更加激進，但也有部分分析師認為，市場不確定性可能會緩解央行的鷹派態度。

目前市場價格上反映明年 2 月利率增加約 165 個基點。

摩根大通首席股票市場策略師 Dubravko Lakos-Bujas 的投資報告寫道：「過度緊縮的貨幣政策可能導致徹底錯誤，尤其是在商業週期繼續惡化的情況下，烏俄危機可能迫使 Fed 重新評估緊縮政策，從而導致央行變得不那麼鷹派，同時還可能考慮採取額外的財政刺激措施。」

Capital Economics 的研究表明，在發生重大地緣政治危機後的 6 個月內，利率通常會下降，但有一些例外，包括 OPEC 的石油禁運。

凱投宏觀全球經濟服務主管 Jennifer McKeown 寫道，雖然通膨上升和成長放緩之間的風險似乎是平衡的，但「危機明顯上升，恐打破平衡，將局面推向延後或放慢升息。」他認為，歐元區可能更早面臨轉捩點，因為該地區能源仰賴俄國。

德意志銀行分析師 Jim Reid 提出該行彙整過去地緣政治危機中的市場數據，顯示地緣政治事件導致「S&P 500 指數遭拋售」通常是短暫情況，該指數平均下跌約 6% 至 8%，需要 3 週時間才能觸底，接著再 3 週時間才能恢復到之前的水準。

「最終，基本經濟背景往往占主導地位，所以如果你相信這個模式，那麼很大程度上拋售潮前的動能是什麼就會回到那樣。」Reid 說。

Truist Advisory Services 的分析師表示，最近投資者情緒低落可能成為股市買進的理由。

Truist 分析師周二報告寫道，美國個人投資者協會的最新調查顯示，認為股票將在 6 個月內上漲的投資者比例降至 19.2%，為 2016 年 5 月以來的最低水準。在過去該比例降至類似數據後，S&P 500 指數有 94% 可能性會在 3 個月後平均上升 6.7%。

「以歷史來看，軍事 / 危機事件往往會給市場帶來波動…… 但除非事件將經濟推入衰退，否則股市最終往往會反彈。」

儘管如此，大多數分析師仍預計烏俄衝突將在短期內繼續擾亂市場。紐約 Spartan Capital Securities 首席市場經濟學家 Peter Cardillo 表示：「這場衝突只會延長市場的不確定性。 這些不確定性意味著負面情緒，所以即使是正面消息也會被擱置在後。」