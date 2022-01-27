鮑爾表示將靈活升息 不再扮演市場的「好好先生」？

聯準會 (Fed) 主席鮑爾周三 (26 日) 暗示可能從 3 月開始升息，強調未來將保持「靈活」，和他在監督前一次升息周期時說的「漸進」不同，有經濟學家形容鮑爾不再是「好好先生」。

路透分析，鮑爾不再把「漸進」掛在嘴邊，而將以「靈活」的新面貌展現在世人面前。

在決策會議記者會中，鮑爾說：「如我之前提過的，我們需要保持靈活。這次經濟完全不同。」他表示，比起上一次的升息循環，現在通膨高出許多，經濟和勞動力市場也強勁得多。

Jefferies 經濟學家 Aneta Markowska 和 Thomas Simon 發布報告說，鮑爾拒絕任何形式的「審慎 / 漸進」指引，因為經濟前景的不確定性太高了。這篇報告名為「聯邦公開市場委員會 (FOMC) 發布指引 - 輕度緊縮循環」。

Fed 在 2015 年到 2018 年的升息周期中，每次升息間隔從未少於三個月，也從來沒有一次升息超過 1 碼 (25 個基點)。

當年鮑爾和 Fed 決策官員不斷承諾會漸進式升息，等到 Fed 真的藉由縮減資產負債表 (即量化緊縮，QT) 進一步緊縮銀根，已經是升息兩年後的事情，整個 QT 過程如同央行屢次承諾，也是漸進式的。

目前美國通膨率達 7%，逼近 40 年高點，失業率已經降至 3.9%，距離 Fed 充分就業目標只差一步。因此鮑爾強調，「我們意識到這次是非常不同的經濟擴張... 這些差異可能反映在我們實施的政策上。」

整場記者會中，鮑爾提到「靈活」一詞至少三次。

鮑爾沒有明確說明是哪些差異，針對 Fed 是否會偏離「漸進式」腳本，或是是否每次會議都升息，也沒有給予肯定或否定的回應。他表示，Fed 會在 3 月和之後的幾場會議解決這些問題。

Independent Advisor Alliance 投資長 Chris Zaccarelli 說，鮑爾沒有否認今年升息超過四次的可能性，代表 Fed 如果有必要，可能比任何人料想得更快升息。

摩根大通美國首席經濟學家 Michael Feroli 更直白地說：「鮑爾不再是好好先生。」

在 1 月記者會中，鮑爾並未試圖減緩 Fed 可能更積極緊縮的市場疑慮，而是指出這次情況和之前的不同之處，「我們需要的是更持久的經濟擴張... 實現的前提是物價穩定。因此 Fed 需要緊縮利率，並在自己職責範圍內，讓通膨率回到我們 2% 的目標」。