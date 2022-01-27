〈貴金屬盤後〉黃金自2個月高點回調 收在1周低點 但Fed聲明後依舊站穩

黃金期貨價格周三 (26 日) 自前一日登上的 2 個月高點回調，收在一周多來最低點，爾後電子盤交易，金價對 Fed「很快將適當升息」的聲明幾乎沒有反應。

經濟學人智庫全球經濟學家 Matthew Sherwood 表示，正如預期的那樣，Fed 出了更強烈的信號，表明將在 3 月開始升息並將終止購債計畫。

「從最初的市場反應來看，這一消息短期內對黃金有利，因為投資者曾擔心 Fed 恐立刻終止量化寬鬆政策，或甚至因為通膨趨勢而推進升息。」

黃金期貨收盤後，FOMC 表示，「因應通膨遠高於 2%，且勞動力市場強勁，FOMC 預期很快會適當調升聯邦資金的目標利率範圍。」

2 月交割的黃金期貨價格下跌 22.80 美元或 1.2%，收每盎司 1829.70 美元，為交易最活躍的黃金期貨自 1 月 18 日以來最低點。

Fed 消息宣布後，電子盤交易價格仍在每盎司 1829.70 美元。FactSet 數據顯示，2 月黃金前一日上漲 0.6%，登 11 月 18 日以來最高點。

升息可能拉抬美元和公債殖利率，從而對不孳息且美元計價的黃金產生破壞性影響，這被視為短期看跌黃金的主要驅動因素之一，從而抑制了價格。

理論上來說，由於黃金具有抗通膨的性質，應可受益於市場對通膨的擔憂情緒，但升息前景則不利黃金。

但本周因應歐洲地緣政治緊張局勢以及股市的劇烈波動，黃金湧現避險買盤。

在 Fed 宣布之前，Insignia Consultants 的研究主管 Chintan Karnani 表示，烏俄緊張局勢將抑制黃金和白銀價格遭任何大規模拋售。「總體而言，由於烏俄局勢緊張帶來的支撐力，在 FOMC 公布會議結果之後，黃金和白銀仍會保持漲勢或站穩腳跟。」

EIU 的 Sherwood 預期，市場對 Omicron 變種病毒漢烏俄危機的擔憂將讓黃金持續保持在當前高位，「直到 Fed 展開升息周期。」

他估計，「隨著新冠疫情的衝擊消散，以及美國持續升息，今年下半年黃金價格將大幅下降，2022 全年均價在 1761 美元。」

「鑑於地緣政治擔憂，以及未來是否會再出現其他新冠變種病毒尚屬未知，前景存在重大風險，所以金價會持續波動。」Sherwood 說。

其他金屬商品交易

3 月交割的白銀期貨價格下跌 0.4%，收每盎司 23.807 美元。

4 月交割的白金期貨價格上漲 2%，收每盎司 1045.90 美元。

3 月交割的鈀金期貨價格大漲 7.4%，收每盎司 2350.60 美元。

3 月交割的銅期貨價格上漲 1.5%，收每磅 4.515 美元。

FactSet 數據顯示，3 月鈀金期貨價格創下交易最活躍契約自 9 月來最高收盤價，由於烏俄局勢緊張，而俄羅斯是鈀金最大生產國。

Neptune Global 總裁 Chris Blasi 表示，絕大多數鈀金都在俄羅斯和南非開採。

南非基礎設施正快速惡化，包括電力供應設施，這對當地採礦業和生產產生負面衝擊。因此「俄國的地緣政治問題引起市場擔心鈀金未來的供應狀況。」

「烏俄若發生全面衝突，將令鈀金供應狀況益發惡化，鈀金價格可能向上直奔每盎司 4000 美元。」

