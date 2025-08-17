鉅亨網編譯陳韋廷 2025-08-17 08:00

近十幾年，印度經濟成長明顯加快，經濟總量連續超越法國、英國等傳統已開發國家，躍居全球第四位。在印度經濟崛起進程中，金融業也扮演了重要角色。

暴增25%！印度金融業持續崛起中 總資產排亞洲第三（圖：Shutterstock）

印度作為僅次於中國的第二大新興市場經濟體，自 1990 年代初期開始實現了長期快速的經濟成長，具有獨特的經濟發展軌跡，形成了具有自身特徵的經濟和產業結構。

在英國殖民時期，印度經濟主要依賴農業和手工業。獨立後，印度政府開始實施一系列經濟發展計畫，重點發展重工業和基礎設施，鋼鐵、石油、電力和紡織等產業得到快速發展。1991 年到 2021 年的三十年平均經濟成長率在 7% 以上，尤其是 2014 年莫迪擔任印度總理 10 年以來，印度經濟總量先後超過法國、英國。

依照印度總理莫迪設定的印度經濟發展目標，至 2047 年國家獨立百年時，印度將成為已開發國家。高盛則預計到 2075 年，印度將成為全球第二大經濟體，在龐大人口規模紅利助推下，印度在 2100 年成為第一大經濟體也是有可能的。

印度服務業相對發達，農業、工業 (含製造業) 均較薄弱。印度經濟成長主要由服務業拉動，服務業對 GDP 成長貢獻佔比達 53% 以上，而農業與工業的 GDP 成長貢獻分別佔 20% 與 26% 左右。

IT 產業則是印度經濟成長的引擎，目前 IT 部門佔印度 GDP 的比重約 7% 至 8%。2023 年，印度 IT 和 BPO(商業流程外包) 出口額超 1900 億美元，佔全球外包市場的 55%。

醫療保健產業是印度的另一個特色產業。印度是全球最大的仿製藥供應商，製藥業在過去 10 年以 9.4% 的複合成長率蓬勃發展，目前在藥品產量方面排名第三。印度政府正向 165 個國家的公民提供電子醫療簽證，全國各地建立 638 家電子醫院，提供遠距醫療服務。

2014 年莫迪上台後舉起「印度製造」的旗幟，2020 年又提出讓印度成為「自力更生」（Atmanirbhar）的經濟強國。印度製造業投資成長有較明顯的抬升，自 2020 年起，5 年內投入 26,000 億盧比 (約 310 億美元)，打造全球製造業中心，製造業策略要從「印度製造」轉變為「自力更生」。莫迪政府也將晶片製造列為印度經濟戰略的重中之重，希望透過吸引全球企業，「開創電子製造業的新時代」。

印度銀行體系構成多元，近二十年強勁的經濟成長等推動其銀行業爆炸性發展。印度銀行業資產成長率在 2023 年高達 25.19%，位居全球前列。印度銀行業截至 2023 年底的總資產規模 3.76 兆美元，佔亞洲銀行業總資產的 4.56%，位列亞洲第三，預計 2030 年將向 7 至 8 兆美元邁進。

印度保險業正處於「低滲透率 + 高創新」的爆發前夜，去年線上保險市場規模達 975.4 億美元，2029 年料將達 1264.5 億美元。印度證券市場維持高速成長，成為全球第四大證券市場，未來走勢向好。

印度盧比匯率則受多種因素影響，呈現震盪貶值趨勢，但相對其他多數新興市場貨幣較穩定，莫迪政府也在推動盧比國際化

未來五年，印度經濟在強勁成長、深度數位化、政策推動、普惠金融深化及全球資本流入等因素驅動下，金融業可望成為最亮眼增長極，但也面臨挑戰。

金融科技是印度金融業發展的核心動能。印度已躍居全球第三大支付網絡，去年交易量超千億筆。小額即時支付、跨國互聯、嵌入式金融將重塑支付格局，印度用 API 經濟打破傳統金融壁壘，以 UPI、Aadhaar 等底層設施重建產業生態。 未來五年是其從「大而不強」到「既大又強」的戰略機會期，若能化解普惠擴張與風險控制、創新自由與監管審慎、資本開放與金融主權這三大矛盾，有望崛起為亞洲金融中心。

此外，盧比匯率還面臨問題。隨著印度經濟和地緣政治地位崛起，匯率會否大幅升值受關注。印度央行 (RBI) 在匯率穩定、貨幣政策獨立、資本自由流動間尋求平衡，盧比升值面臨結構性阻力。