〈美股盤後〉鮑爾鷹派言論嚇壞美股！道瓊、標普豬羊變色

聯準會 (Fed) 週三 (26 日) 公布最新利率會議結果，聯準會主席鮑爾的鷹派言論嚇壞美股，標普早盤漲幅 2% 盡數回吐後收黑，道瓊豬羊變色跌近 130 點。

政經消息，聯準會週三宣布維持基準利率走廊在 0% 至 0.25% 區間不變，重申將在 3 月初完成縮減購債 (Taper)。最新聲明提到，由於通膨率遠高於 2%，而且勞動力市場強勁，聯準會預計將很快適合升息。

聯準會在另一份聲明中釋出縮表原則，委員會將在升息開始後才會啟動縮減資產負債表的過程，並準備根據經濟和金融發展狀況，調整完成資產負債表正常化的任何細節。

鮑爾於記者會上進一步提到，委員會有意在 3 月升息，而且不排除每次會議都有升息的可能，引發美股尾盤動盪。

地緣政治消息，烏俄戰爭一觸即發，美國國務卿布林肯週三表示，與烏克蘭和歐洲盟友充分協調後，美國已提交一份書面回應給俄羅斯，向俄國提出外交前行路徑，期望緩和俄烏邊境緊張的安全局勢。

世界貿易組織 (WTO) 週三裁定，中國有權對價值約 6.45 億美元的美國商品徵收關稅，可能允許中國最早在 2 月對美國進行報復，為美中貿易戰休兵近一年情勢帶來變化。

截稿前，根據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據，全球確診數已飆破 3.59 億例，死亡數突破 561 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 100 億劑疫苗。英國最新研究顯示，Omicron 幾乎完全取代 Delta 成為英國主流病毒株，絕大多數新冠感染者痊癒後可能再次染疫。

週三 (26 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 129.64 點，或 0.38%，收 34,168.09 點。

那斯達克指數上漲 2.82 點，或 0.02%，收 13,542.12 點。

標普 500 指數下跌 6.52 點，或 0.15%，收 4,349.93 點。

費城半導體指數上漲 56.15 點，或 1.68%，收 3,407.00 點。

標普 11 大板塊僅資訊科技與金融板塊收紅，房地產、材料和工業板塊領跌。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王漲跌不一。蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.06%；Meta(原臉書）(FB-US) 下跌 1.84%；Alphabet(GOOGL-US) 上漲 1.81%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 0.80%；微軟 (MSFT-US) 上漲 2.85%。

道瓊成分股逾半下跌。波音 (BA-US) 下跌 4.82%；Walgreens Boots Alliance(WBA-US) 下跌 2.41%；迪士尼 (DIS-US) 下跌 2.13%；思科 (CSCO-US) 下跌 2.04%；IBM(IBM-US) 下跌 1.35%；Nike(NKE-US) 下跌 1.02%。

費半成分股幾乎全漲。博通 (AVGO-US) 漲 4.30%；輝達 (NVAD-US) 漲 2.01%；應材 (AMAT-US) 漲 1.95%；美光 (MU-US) 漲 1.55%；英特爾 (INTC-US) 漲 1.35%；恩智浦 (NXPI-US) 漲 1.12%。

台股 ADR 聯電獨跌。台積電 ADR(TSM-US) 漲 0.49%；日月光 ADR(ASX-US) 漲 1.14%；聯電 ADR(UMC-US) 下跌 1.78%；中華電信 ADR(CHT-US) 漲 2.34%。

企業新聞

美國晶片商 Nvidia (NVDA-US) 上漲 2.01% 至每股 227.72 美元。Nvidia 週三公開否認準備放棄收購英國晶片設計公司 ARM 的傳聞，重申將收購 ARM 以加速發展並促進競爭。

蔚來汽車 (NIO-US) 下跌 4.75% 至每股 22.66 美元。消息人士透露，蔚來汽車香港上市計畫遭遇監管審查阻礙，該公司考慮在新加坡二次上市。

波音 (BA-US) 下跌 4.77% 至每股 194.27 美元。波音盤前公布第四季每股虧損 7.69 美元，遠高於市場預估的虧損 42 美分，營收也遜於預期，不過，波音在第四季產生正現金流，為 2 年來首見。

華爾街分析

Oanda 高級市場分析師 Edward Moya 認為：「鮑爾談話很明顯透露，進一步升息的風險升高了，美股早前漲勢以失敗告終。」

Forex.com 全球研究主管 Matt Weller 稱：「毫不奇怪，市場將這鮑爾言論視為緊縮政策即將到來的訊號，我們已經看到可預期的反應。」

Independent Advisor Alliance 投資長 Chris Zaccarelli 表示，「股市尤其容易受到升息以及過去兩年聯準會資產購買計畫帶來的利多因素影響。我們相信美國經濟將擺脫衰退，股市的牛市今年將繼續，但我們擔心，我們本月已經看到的波動在未來幾個月將會加劇。」

(數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主)

