福特、江鈴成立合資企業 強化中國地區業務

據報導，美國汽車大廠福特汽車 (F-US) 與長期合作夥伴中國江鈴汽車成立了一家合資企業，以加強福特在中國的銷售力度和影響力。

兩家公司在週三 (26 日) 表示，已經成立了一家合資企業，名為江鈴福特汽車科技 (上海) 有限公司，新公司由江鈴以及福特共同持股，比例分別為 51% 和 49%，資本額大約為 2 億人民幣。

新公司主要目標在銷售客用汽車，將通過設立於中國主要城市的約 181 個汽車展廳，銷售由江鈴汽車所製造的福特 SUV 和廂型車。

有數據顯示，上一季江鈴福特客用汽車銷售季增近 30%，福特中型運動休旅車 Territory(領界) 在 2021 年的出口量，也較上年同期增長超過一倍。

Argus 分析師 Bill Selesky 在先前將福特的目標價升至 29 美元，為華爾街新高。「福特的資產負債表不斷增強，且財務目標明確，這點持續令我們感到振奮，我們相信供應鏈問題和半導體晶片短缺將很快消散，可提供營收和獲利表現更高的機會。」Selesky 寫道。

「另一個利多是，福特在今年 1 月 4 日宣布，由於客戶需求不斷增加，其電動 F-150 Lightning 掀背卡車的年產量將從最初的 8 萬輛翻升近 2 倍至 15 萬輛。」

花旗分析師 Itay Michaeli 則是認為該公司將持續電動車方面轉型，替公司帶來好處，重申對該股「中性」(Neutral) 評等，目標價從每股 20 美元上調至每股 23 美元。福特將在 2 月 3 日公布第 4 季財報。