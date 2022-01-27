莫德納開始進行Omicron疫苗第二階段試驗

莫德納（Moderna）周三（26 日）宣布，已開始針對新冠變異株 Omicron 疫苗追加劑進行第二階段試驗，測試其安全性與有效性。

莫德納表示，第二階段試驗計劃招募 600 名 18 歲以上成人參加，並將其分為兩組，一組第三劑維持施打原本的疫苗，另一組第三劑則施打針對 Omicron 的疫苗。

此外，莫德納還公布其針對 Omicron 的 50 微克追加劑數據，雖然受測者在施打後 6 個月體內防止感染 Omicron 的抗體有所下降，但仍能檢測到抗體，意味著該疫苗有一定的保護力。

莫德納執行長 Stephane Bancel 對此數據結果感到放心，但也擔憂 Omicron 能避開原有疫苗效力，因此正在進行針對 Omicron 追加劑的候選疫苗篩選，並警告 2022 年秋天可能會需要施打第四劑疫苗，因為效力會隨時間逐漸減弱。

不過莫德納現行的疫苗對 Omicron 的保護力下降得更快，儘管在施打第三劑疫苗後對 Omicron 抗體水準能在 4 周內上升為原本的 20 倍，但在 6 個月後減為原本的 6.3 倍，同時對原始病毒株抗體水準下降至約 2.3 倍。

輝瑞 (PFE-US) 與 BioNTech(BNTX-US) 表示，已在本周開始對人群進行 Omicron 疫苗測試，試驗總共有 1,420 參加，平均年齡在 18 至 55 歲之間，預計將在 3 月推出新型疫苗。

莫德納 (MRNA-US) 周三股價上漲 1.59% 至每股 154.96 美元，盤後宣布研發追加劑消息後，續漲 2.03%。