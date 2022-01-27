Fed暗示3月升息 釋出縮表原則

聯邦公開市場委員會 (FOMC) 週三 (26 日) 發布最新貨幣政策聲明暗示，聯準會 (Fed) 最快將在 3 月升息，以對抗數十年來的最高通膨。

自 2020 年 3 月以來聯準會一直將利率維持在接近零與購買債券，以支持經濟和金融市場，聯準會週三宣布維持基準利率走廊在 0% 至 0.25% 區間不變。

最新聲明提到，由於通膨率遠高於 2%，而且勞動力市場強勁，委員會預計將很快適合上調聯邦基金利率目標區間。

儘管出現新變種病毒 Omicron ，但美國經濟活動持續增強，聯準會重申將在 3 月初結束縮減購債 (Taper) 計畫，暗示疫情爆發以來的首次升息可能會在六週內到來。

展望未來，聯準會在另一份聲明中釋出縮表原則，委員會將在升息開始後才會啟動縮減資產負債表的過程，並準備根據經濟和金融發展狀況調整完成資產負債表正常化的任何細節。目前尚未確定具體日期、速度或最終規模。

這份符合市場預期的聲明公布後，恐慌指數 VIX 下滑，10 年期美債殖利率小幅走高，債券殖利率曲線趨陡。標準普爾 500 指數進一步走揚，美元維持漲勢，金價短線跳水。

經濟學家預計聯準會將準備在 3 月升息，聯邦基金期貨市場預計 2022 年聯準會將升息 4 到 5 碼。

富國銀行利率策略總監 Michael Schumacher 稱，聯準會聲明無害，關於縮表的評論在很大程度上是意料之中的，這是一個相當中庸的聲明，不需要太多消化，投資人可以將重點放在關注鮑爾記者會。

GuideStone Capital Management 高級投資分析師 Josh Chastant 表示：「今年的開局肯定很瘋狂。當聯準會從刺激政策轉向不那麼寬鬆時，這是可以預料的。」