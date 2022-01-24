本週操盤筆記：Fed 1月會議、超級財報週、蘋果特斯拉財報

本週重點國際財經大事包括：美國聯準會 (Fed)1 月貨幣政策會議，蘋果、特斯拉等重量級公司公布上季財報，以及美國第 4 季 GDP 在內一系列經濟數據。

本週操盤筆記 (0124-0128)

1.Fed 1 月決策會議

Fed 將在台灣時間本週四 (27 日) 凌晨 3 點公布 1 月貨幣政策決議，預料聯邦基金利率的目標區間將維持在 0-0.25%，但投資人期待聽取 Fed 主席鮑爾對今年利率和通膨展望的看法。

市場預期今年共將有四次升息，從 3 月展開，芝商所 (CME)FedWatch 工具顯示 3 月升息機率達 88.7%。除了升息，市場也期待 Fed 提及縮減資產負債表，目前的資產負債表已超過 8 兆美元，預估縮表時間點會落在第 3 季、最快 7 月展開。

如果 Fed 言論比想像中鷹派，將使公債和科技股繼續挫跌。美國公債殖利率日前一度升抵 1.9%，高殖利率對科技股和成長股衝擊最大，因為這些企業的估值奠基於未來獲利，但公債殖利率上升侵蝕這些未來獲利的價值。

2. 超級財報週

本週有多家重量級企業財報登場，包括美國市值前兩大公司蘋果 (AAPL-US) 和微軟 (MSFT-US)，以及特斯拉 (TSLA-US)。道瓊 30 檔成分股更有半數企業將揭曉業績表現，如英特爾 (INTC-US)、IBM(IBM-US)、3M(MMM-US)、開拓重工 (CAT-US)、美國運通 (AXP-US) 等。

據 FactSet 統計，標普 500 指數成分股企業第 4 季獲利將比去年同期增加 21.8%。

但最近包括 Netflix(NFLX-US)、摩根大通 (JPM-US) 都在公布財報後應聲暴跌，其中 Netflix 獲利營收雖優於市場預期，卻因為訂戶成長趨緩且前景失色，股價崩跌 22%，讓其他重量級科技股如坐針氈。

分析師表示，企業如果財報好，股價只會有溫和反應，但若不如預期，卻可能受到不成比例的懲罰。

3. 蘋果、特斯拉公布財報

蘋果將在台灣週五 (28 日) 凌晨公布會計年度第 1 季財報，華爾街共識預期為營收 1183 億美元，每股盈餘 1.89 美元。由於執行長庫克曾在投資人將關注第 2 季展望是否繼續受到零件短缺和交貨影響，以及新業務方面的任何發展，包括電動車和元宇宙。

摩根士丹利分析師 Katy Huberty 表示，雖然蘋果財報可能略優於預期，但對股價並無幫助，原因是財報利多已經反映在股價上。該股從去年 10 月 4 日低點至今共漲 19%，本月市值一度突破 3 兆美元。

Huberty 預估蘋果第 1 季營收為 1223 億美元、每股盈餘 (EPS)1.97 美元，均優於華爾街，她尤其看好 iPhone 銷售。

特斯拉將在台灣週四 (27 日) 凌晨盤後公布第 4 季財報，執行長馬斯克將重返法說會現場，馬斯克曾說，如果有重要的事才會出席法說會，例如去年 10 月就缺席，因此這回現身令人高度期待是否有好消息。

特斯拉本月稍早公布驚豔四座的第 4 季交車輛，全球達 30.86 萬輛，創單季新高，也為該季財報捎來好預兆。

市場將關注 Cybertruck 電動貨卡的生產進度，後者早在 2019 年就發表，但至今一再延誤交貨。另一重點是特斯拉的美國德州和德國新廠進度，以及如何落實十年內把產量提升為 40 倍、達到年產 2000 萬輛車的長期成長計畫。

4. 美國 Q4 GDP、12 月 PCE 指數

美國商務部週四 (27 日) 將公布第 4 季 GDP 季增年率初值，市場預估將猛增 5.7%，較第 3 季的 2.3% 加速成長。

商務部接著在週五 (28 日) 將公布 12 月個人消費支出 (PCE) 物價指數，即 Fed 偏好的通膨指標，年增率可能略升至 5.8%，月增率稍微回落。核心 PCE 物價指數年增率可能續升達到 4.8%，月增率持平。

美國勞工部統計的 12 月消費者物價指數 (CPI) 年增率達 7%，創 1982 年 6 月以來新高。