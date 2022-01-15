特斯拉Cybertruck爆大小版本！生產推遲到2023年初

外媒週五 (14 日) 報導，特斯拉正打造 Cybertruck 大小雙版本，預計將 Cybertruck 生產推遲到 2023 年初。

特斯拉電動皮卡車 Cybertruck 在 2019 年發布因車款前衛的設計而引起市場轟動，原本計劃 Cybertruck 於 2022 年開始交車，特斯拉卻在本週四將 Cybertruck 生產日期移除，引發外界關注。

消息人士週五向外媒透露，特斯拉在細分市場競爭日趨激烈的狀況下，正在改變 Cybertruck 的特點和功能，所以才會推遲 Cybertruck 上市時間，目前特斯拉預計在 2023 年第一季「限量」生產 Cybertruck，之後再提高產能。

特斯拉電動皮卡車 Cybertruck 在 2019 年發布因車款前衛的設計而引起市場轟動 (圖片：特斯拉)

Global Equities Research 分析師 Trip Chowdhry 也爆出，特斯拉正打造 Cybertruck 大小雙版本。Chowdhry 於最新報告透露，特斯拉將在 3 月份推出 Cyber​​truck 量產版的 2 個版本，其中一個比原來的版本小 15 到 20%，縮小版的 Cybertruck 可能會率先在歐洲市場推出。

馬斯克之前承諾，將在 1 月 26 日財報會議發布「更新產品路線圖」，其中 Cybertruck 電動皮卡是重點產品，分析師料將在 1 月 26 日獲得更多訊息，對目前 Cybertruck 傳聞持保留態度。



儘管正式交車的時程不確定，但特斯拉仍獲得大量訂單。根據早前數據顯示，特斯拉已拿下超過 127 萬輛電動皮卡車 Cybertruck 訂單，潛在收益超過 800 億美元，相當受到市場歡迎。

截稿前，特斯拉 (TSLA-US) 上漲 0.75%，暫報每股 1,039.27 美元，今年迄今下滑超過 13%。對手福特 (F-US) 上漲 0.58%，暫報每股 25.16 美元。