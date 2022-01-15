〈蘋果財報前瞻〉業績優於華爾街共識 市值將攻克3兆美元 開始邁向4兆美元

科技巨擘蘋果 (AAPL-US) 將在 2 週後公布第一財季財報，在此之前，分析師們繼續發表看漲蘋果前景的報告。

蘋果在 2021 年底股價大​​漲，推升市值至接近 3 兆美元水準，創下美國企業首次紀錄，多頭認為蘋果第一財季 (12/31 止) 的業績可望讓蘋果一舉突破 3 兆美元。

蘋果週五 (14 日) 股價小漲，收 173.07 美元，市值約落在 2.81 兆美元。

Loop 資本市場分析師 Ananda Baruah 週五重申蘋果股票的「買進」評級，並將目標價自 165 美元上調至 210 美元。他認為，該公司在 2022 財年的 iPhone 銷量和平均售價都將超過華爾街的預期。

他寫道，蘋果今年的 iPhone 和整體營收均能成長 10% 至 15%，遠高於華爾街共識預期的 4.4% 成長幅度。

Baruah 估計，iPhone 第一財季銷量在 8400 萬至 8500 萬部之間，高於華爾街共識預期的 8100 萬部。

在 iPhone 銷售強勁的推動下，他預估蘋果第一財季營收 1220 億美元，EPS 1.95 美元，高於市場預期的營收 1180 億美元和 EPS 1.88 美元。

他認為對 2022 年 iPhone 產量的共識太低，他預估會有 2.43 億至 2.45 億部，而華爾街的產量為 2.4 億部。

Piper Sandler 分析師 Harsh Kumar 週五同樣重申蘋果股票「加碼」的評級，同時將目標價從 175 美元上調至 200 美元，其研究報告寫道：「我們認為，蘋果公司在 2022 年的佈局是有利的，由於 5G 的採用，iPhone 動能將繼續，尤其是在美國和中國。此外，服務和可穿戴設備的成長抵消了我們對 Mac 和 iPad 成長的一些擔憂。」

Kumar 認為，醫療保健和汽車是蘋果下一個主要成長市場，且進軍這些市場應該會蘋果市值擴大到 4 兆美元，甚至更高。

「在醫療保健領域，Apple Watch 功能越來越多，最終目標可提供血糖監測系統。汽車產業方面，蘋果進軍的報導不斷流傳，由於汽車可以作為銷售蘋果服務的硬體平台，所以我們認為此舉合理。」