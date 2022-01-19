Fed 3月恐大幅升息50基點 10年期美債殖利率挑戰2%

美國金融市場風向一面倒，現在美股投資人幾乎都認為聯準會 (Fed) 今年至少會升 4 次。

10 年期美債殖利率 19 日升至 1.9% 的 2 年新高，即將挑戰 2% 的心理關卡。

摩根士丹利投資管理公司全球固定收益宏觀策略主管 Jim Caron 表示：「這很大一部分因素是因為人們開始對 Fed 的說法變得更加激進。」「先是預估升息 2 次，然後是 3 次，現在是 4 次，而且可能超過 4 次。」

債券專業人士預計，美債殖利率將在 1 月 25 日至 26 日 Fed 會議前繼續上升，然後再觀察 Fed 的動作決定後續走向。這對股市而言代表了暴跌。隨著債券價格下跌，殖利率正在上升，而因為投資人在 Fed 會議前重新調整部位，債券正在被拋售。

Caron 表示，市場充滿了鷹派氣息，有人猜測 Fed 可能會在 1 月意外升息，或者在 3 月升息 0.5 個百分點，而不是原本預期的 25 個百分點。他說，「數字一路被提高，而當人們開始討論這些事情，股市就很難受了。」

他表示，聯邦基金期貨市場預計 2022 年將升息 4 次，每次 0.25 個百分點度；3 月有可能超過 25 個基點。1 月升息的可能性也很小。

債券策略師預計，備受關注的 10 年期國債殖利率將很快就會升至 2%。10 年期殖利率很重要，因為它會影響房貸利率以及其他商業和消費性貸款。

它也是股市最關注的債券指標，它的走勢可能會影響科技股和其他估值高的股票。

BMO 美國利率策略主管 Ian Lyngen 表示，「10 年期多快會升到 2%，將取決於 Fed 下周會議的基調。」「我預計它會在 1 月至 3 月 Fed 會議期間突破 2%。在今年開始時市場就已有足夠動能，讓這種情況及早成真。」

他預計升破 2% 之後殖利率升勢將放緩，10 年期將在上半年見頂，約在 2% 至 2.25% 之間。

Caron 表示，美股對利率的快速波動感到不安，投資人現在不確定殖利率會以多快的速度上漲以及會升到什麼程度。因此，Fed 1 月會議將非常重要。