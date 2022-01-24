升息免驚？歷史經驗顯示 美股在Fed緊縮循環平均報酬率9%

在聯準會 (Fed) 即將召開 1 月貨幣政策會議之際，美股歷經 2022 年至今最慘烈一周，然而歷史經驗顯示，美股通常在升息階段表現良好，平均年化報酬率有 9%，今年 11 月的期中選舉通常會提高股市波動性，但對美股也是偏利多。

Truist 共同投資長 Keith Lerner 說，1950 年迄今，Fed 啟動的 12 波升息循環，標普 500 指數平均年化報酬率為 9%。其中有 11 次是正報酬，只有 1972 年到 1974 年是例外，美國經濟在那波升息之後，在 1973 年到 1975 年陷入衰退。

美股剛因為 Fed 升息預期而陷入 2020 年至今最低迷一周，標普 500 一周下挫 5.7%，是 2020 年 10 月以來最糟，那斯達克指數周跌 7.55%，深陷修正，道瓊周跌 4.6%。

但根據分析師平均預估，標普 500 指數今年底將達到 4982 點，和上周五收盤水準相比有 13% 上漲空間。

雖然標普 500 在升息階段通常有強勁表現，但美股在 2021 年罕見只經歷溫和回檔 (每次回跌幅度不超過 5%)，可能代表今年可能會經歷幾次多達兩位數的更劇烈回檔。

Truist 彙整的數據顯示，回顧 1955 年至今標普 500 指數歷次溫和回檔的隔年，一整年經歷的較大跌幅平均為 13%，不過全年仍有 7% 平均投報率。

今年美股可能遭遇的重大考驗將是 11 月期中選舉，但這對美股可能也是利大於弊。美股進入期中選舉年，上半年通常只有差強人意的表現，直到下半年才會有比較突出的表現，因為不確定性和政策前在變化的影響都減緩了。

根據 LPL 金融公司統計，1950 年至今的歷次期中選舉年，標普 500 平均一整年經歷的跌幅平均為 17.1%，但期中選舉年的最後三個月和隔年的上半年 (後者即總統大選年的前一年)，都是每任總統任期四年中美股最強勁的時候：大選前前一年的大盤平均報酬率為 32.3%。