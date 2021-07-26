本週操盤筆記：蘋果財報、Fed 7月會議、美國Q2 GDP初值

本週重點國際財經大事包括：蘋果財報、Fed 7 月利率會議、美國 Q2 GDP 初值，其中市場最為關注蘋果財報。

本週操盤筆記 (0726-0730)：

1. 蘋果財報

週二 (28 日) 蘋果 (AAPL-US) 將公布上季財報，市場預期，蘋果上季營收將年增 23.0% 至 732.6 億美元，每股盈餘 (EPS) 則估將年增 55% 至 1.01 美元。

另外，市場分析師亦關注蘋果財報是否將釋出更多有關 iPhone 13 新機的量產狀況，市場關注，因近期中國鄭州發生嚴重水災，而當地又是蘋果 iPhone 重要組裝基地，故需要關注 iPhone 13 新機是否能如期於 9 月順利推出。

2.Fed 7 月利率會議：

週四 (29 日) 聯準會 (Fed) 將召開 7 月利率會議，市場預期，Fed 將維持利率走廊在 0-0.25% 利率不變，且維持現行每月 QE 至少 1200 億美元目標不變。

雖然當前美國通膨率居於歷史高檔，但 Fed 顯然目前在於失業率更甚在於通膨率，故市場聚焦，隨著美國經濟擴張、勞動力市場持續復甦，Fed 是否可能因為就業市場的改善，進一步放出更多的縮減 QE (Taper) 預期。

3. 美國 Q2 GDP 初值：

週四 (29 日) 美國將公布 Q2 實質 GDP 季增年率初值，市場預期，美國 Q2 實質 GDP 季增年率初值將落在 8.3%，估創 1990 年代以來最強增幅。

但值得注意的是，隨著時序進入去年下半年的高基期環境，市場經濟學家也認為，美國 Q2 GDP 表現估將是本波景氣循環的最高峰，下半年開始，美國 GDP 增速就將開始放緩。

4. 美股科技股財報：

本週除了蘋果以外，另外包括微軟 (MSFT-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、特斯拉 (TSLA-US)、Google (GOOGL-US)、Facebook (FB-US) 等科技巨頭亦將公布財報。

而據 FaceSet 數據顯示，市場預期 S&P 500 Q2 每股盈餘 (EPS) 年增率將上看 74.2%，估創 2009 年第四季以來的最大增長。