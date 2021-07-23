〈美股熱門股〉滴滴恐再遭中國打壓跌逾11% 西南航空Q2營運遜色跌逾3%

滴滴恐再遭中國打壓 挫跌 11.30%

滴滴 (DIDI-US) 再次面臨中國的打壓，彭博報導北京政府正考慮處以巨額罰款甚至強制下市，周四（22 日）在紐約交易股票挫跌 11.30% 至每股 10.20 美元。

中國認為滴滴無視政府推遲或改地上市的建議，6 月底逕行赴美上市的行為，是對官方權威的挑戰。

據知情人士透露，北京政府將對滴滴開出天價罰款，金額恐超越阿里巴巴的 28 億美元，但仍不及 2019 年，此外也可能要求滴滴暫停某些業務，甚至要求下市，不過上述討論仍在初步階段，最終結果尚不能確定。

西南航空 Q2 營運遜色 跌 3.46%

西南航空 (LUV-US) 受惠旅遊需求升溫、政府資金補貼，周四（22 日）公布的第二季營收較去年同期成長近 300%，但仍不及疫情前水準，此外 Delta 變種病毒肆虐、燃油成本提高恐影響本季營運表現，股價下跌 3.46% 至每股 51.29 美元。

西南航空第二季營收年增 297% 至 40.1 億美元，但仍比 2019 同期的 59 億美元少 32%，純益報 3.48 億美元，扭轉去年同期虧損 9.15 億美元，但不包含政府補助與其他一次性項目，每股虧損 0.35 美元，仍遜於分析師預估的每股虧 0.23 美元。

西南航空執行長 Gary Kelly 表示，雖然 6 月旅遊需求升溫讓財務狀況穩定成長，但疫情長期影響仍影響營運業務。該公司也說燃油價與航班增加，將推高第三季成本。

Crocs 第二季財報超預期 大漲 9.96%

儘管新冠疫情導致供應鏈中斷，但全球需求強勁，布希鞋製造商 Crocs(CROX-US) 周四盤前繳出亮眼的第二季財報，並上調全年財測，激勵股價大漲 9.96% 至每股 131.93 美元，期間一度觸及 136.50 美元的 52 周新高。

Crocs 第二季營收報 6.408 億美元，每股獲利 2.32 美元，雙雙優於分析師預估的 5.652 億美元與 1.60 美元。此外該公司也上調全年營收成長，從先前的 40% 至 50% 上調至 60% 至 65%。

疫情期間布希鞋的銷售量激增，Crocs 預估本季收入將比去年同期 3.617 億美元成長 60% 至 70%。Crocs 股價今年來已漲逾 90%。