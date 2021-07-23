專家：散戶投入選擇權當沖 導致美股上午走強、下午走弱

根據 Susquehanna Financial 衍生性金融商品策略主管 Chris Murphy 在週四 (22 日) 公布的一份研究報告顯示，散戶投資人對選擇權的交易，很可能就是今年標準普爾 500 指數在上午走強，下午走弱的原因。

報告指出，今年迄今，標準普爾 500 指數在上午交易時段中累積上漲了 9%，而該指數在下午交易時間則下跌了 5%。上下午盤以下午 1 點作為分界點。

Murphy 表示，越來越多散戶參與選擇權市場，可能是其中的一個因素。這些投資者往往買進買權、進行當沖，意味著他們在上午買入，下午時段賣出。上午的買盤可能提振了標準普爾 500 指數，而下午賣出又壓低了該指數。

Murphy 指出，從蘋果 (AAPL-US) 的選擇權活動顯示，隨然有 122,000 口履約價 146 美元，但未平倉的合約僅增加了 18,000 口，意味著 85% 的蘋果買權皆已在盤中被平倉。

報導指出，儘管美股在近期創下新高，且華爾街恐慌指數 VIX 在今年第二季的最後一個交易日來到 15.8 點的低檔，但選擇權市場卻顯現出，有部分投資人擔憂在變種疫情持續下，不確定性仍高，股市恐將突然重挫，因此能避免標普 500 指數重挫影響的賣權，變得更加昂貴。

RBC Capital Markets 股票衍生品策略師 Amy Wu Silverman 表示，能對沖標普 500 指數到 8 月底下跌 10% 的賣權，較從標普 500 指數上漲 10% 中獲利的買權還貴 35 倍。相較 2020 年 3 月疫情爆發股市恐慌最嚴重的時候，賣權的交易價格僅為買權的 11 倍。