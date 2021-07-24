亞洲疫情、鄭州水災、南非港口網攻 全球再度面臨「斷鏈」考驗

供應鏈考驗一波接一波，最近中國鄭州降下暴雨、德國西部發生洪災，亞洲多國疫情反撲導致船員滯留海上，影響海運，南非暴動未平，又傳出主要港口遭到網路攻擊，從原物料、零組件到消費性產品的流動受到干擾，專家擔心全球供應鏈可能走向崩潰。

Delta 變種病毒導致亞洲疫情反撲，許多國家切斷船員的陸路運輸，船長無法讓人力輪替，約 10 萬名船員滯留海上無法入港，令人想起去年也曾出現同樣的情況。

國際海運公會 (ICS) 秘書長 Guy Platten 說：「這是全球供應鏈的危急時刻。」

德國貨櫃輪商 Hapag Lloyd(HPGLY-US) 表示，船隻運力相當吃緊，空的貨櫃輪很缺，某些港口和碼頭的情況沒有真正改善，「我們擔心問題會延續到第 4 季，一切很難說。」

鄭州和德國西部皆遭遇水災

中國鄭州和德國西部的致命洪災，讓還沒完全從第一波疫情中恢復的供應鏈面臨新的考驗。

鄭州洪水影響內蒙古和陝西等地的煤炭運輸，干擾夏季供電。此外，供應鏈平台 FourKites 數據顯示，德國陸路運輸大受影響，最近一周配送延誤的貨物量增加 15%。

台灣海碩集團 (OEC Group) 主管表示，亞洲和美國港口物流大塞車，「可能要到明年 3 月才能清掉這些等待運輸的貨物。」

車廠停工，零組件鋼鐵用料大漲

同時，Delta 病毒正在亞洲多個生產重鎮擴散。車廠再度成為受災戶，豐田汽車 (TM-US) 本周宣布日本和泰國產線停工因為無法取得零件，全球第四大車廠 Stellantis(FCAU-US) 暫停英國工廠生產，因許多工人必須居家隔離。

南韓某汽車零件廠的主管透露，鋼鐵成本隨著貨運費用大漲，把零組件成本推升約 10%。

歐洲最大家電製造商伊萊克斯 (Electrolux)(ELUXY-US) 本周警告，零組件供貨正在惡化，已經影響到該公司的生產作業。達美樂披薩 (DPZ-US) 也警告，斷鏈問題已經影響到公司增加門市所需的設備。

全球經濟復甦有壓

供應鏈瓶頸再不解決，美國和中國——合計占全球 40% 經濟產值——復甦引擎將受到打擊。

周五的數據顯示，美國 7 月服務業採購經理人指數 (PMI) 連續第二個月放緩，暗示下半年成長可能不如上半年。

IHS Markit 首席商業經濟學家 Chris Williamson 說：「短期產能問題仍存在，許多製造業和服務業的生產都受到抑制。由於市場需求超過供給，物價也被推高。」

美、中塞港，南非貨櫃輪遇網攻

業界人士說，全球各地塞港情形為數十年來最嚴重。中國港口協會周三表示，運力持續吃緊，「東南亞、印度還有一些地區的製造業，因為疫情反彈大受影響，導致部分訂單流入中國。」

美國聯合太平洋鐵路 (UNP-US) 因為美西嚴重塞港，上周末宣布停駛七天，以緩解芝加哥內陸港口貨物壅塞的情形。

在南非，開普敦港口本周遭遇網路攻擊，撒哈拉以南非洲最繁忙的德本 (Durban) 碼頭作業也受到影響，貨櫃輪運輸大亂。