鉅亨美股雷達：微軟收購CloudKnox拓展網安市場、法拉第未來完成SPAC併購今掛牌

美股重要看點：

隨著下週美股科技巨頭將陸續公布財報，市場普遍看好科技股將繳出不錯的 2Q21 財報與 3Q21 財測，樂觀預期支撐美股持續反彈。

據 FactSet 最新數據顯示，S&P 500 2Q21 每股盈餘 (EPS) 年增率將大幅上升 63.3%，延續上一季 1Q21 的強勁增長 69.3%。

而估值面看，市場預期 S&P 500 未來 12 個月的預估本益比 (Forward PE Ratio) 正落在 21.4 倍，是高於 5 年均值的 18.1 倍以及 10 年均值的 16.2 倍，但雖然估值面偏高，可是基本面 EPS 復甦的趨勢正在跟上。

美股前一交易日漲跌：

道瓊工業指數上漲 286.01 點，或 0.83%，收 34,798.00 點。

標普 500 指數上漲 35.63 點，或 0.82%，收 4,358.69 點。

那斯達克綜合指數上漲 133.07 點，或 0.92%，收 14,631.95 點。

費城半導體指數上漲 97.79 點，或 3.06%，收 3,288.75 點。

今日重要總經數據：

美國上週初請失業金 (萬人)，市場無預期值，前值為 36.0 萬人。

美國上週續請失業金 (萬人)，市場無預期值，前值為 324.1 萬人。

美國 6 月芝加哥 Fed 全國活動指數，市場無預期值，前值為 0.29。

美國 6 月成屋銷售年化總數 (萬戶)，市場預期 595.0，前值為 580.0。

美國 6 月成屋銷售年化月增率，市場預期 2.6%，前值為 -0.9%。

重要個股動態：

1. 英特爾 (INTC-US)

市場消息傳出，英特爾旗下公司 Mobileye 已經開始在紐約測試自動駕駛汽車。

由於紐約擁有著壅擠的交通網路，任意穿越馬路、眾多自行車騎士、激進駕駛而聞名，Mobileye 首席執行長 Amnon Shashua 表示，這就是該公司選擇紐約作為下一個測試地點的原因之一，因為紐約提供了挑戰。

Mobileye 是於 2017 年被英特爾收購，該公司的主要業務是為汽車製造商提供車輛盲點檢測，或是緊急制動等車輛駕駛輔助技術。

據研究公司 Guidehouse Insights 數據顯示，Mobileye 在全球駕駛輔助視覺系統市場上，市占率高達 80%。

INTC 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

2. 微軟 (MSFT-US)

微軟週三 (21 日) 發布公告表示，將收購網路安全公司 CloudKnox，但微軟並未公布收購金額，而這一交易案是微軟擴大網路安全業務的最新舉動，微軟上週才剛宣布收購了另一家網路安全公司 RiskIQ。

微軟先前 1 月份也曾表示，在此前 12 個月網路安全部門營收增長逾 40% 達到超 100 億美元，營收增長速度超越其他業務，顯示網路安全市場正成為微軟營收的最新助力。

而 CloudKnox 的軟體支持微軟、亞馬遜和 Google 的雲端服務，CloudKnox 成立於 2015 年，原有投資方包括 Sorenson Ventures、Dell Technologies Capital 和 Foundation Capital。

微軟副總裁 Joy Chik 表示，隨著不受安全監控的雲端服務增長，企業越來越難以控制這部分的使用情況，備受矚目的網路安全事件表明，駭客可以藉助被濫用的訪問權限興風作浪，故網路安全領域的重要性，正在與日俱增。

MSFT 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

3. Property Solutions (PSAC-US)

特殊收購目的 (SPAC) 公司 Property Solutions Acquisition Corp 週四 (21 日) 宣布在 2021 年 7 月 20 日舉行的特別股東會上之投票和 10 項提案結果，投票報告顯示，PSAC 股東同意 PSAC 和法拉第未來 (Faraday Future) 合併，完整投票結果的 8-K 表格已經提交給美國證管會 (SEC)。

而與 PSAC 合併，這也意味著法拉第未來已經完成透過 SPAC 交易來打開 IPO 融資渠道，而法拉第未來先前一度因資金短缺而停滯的造車進程，也有望恢復並加快。

受到法拉第未來週四 (22 日) 將在那斯達克掛牌上市的刺激，持有法拉第未來股權 20% 的大股東恆大汽車已於週四 (22 日) 港股率先大漲。

法拉第未來行政總裁 Carsten Breitfeld 指出，在完成上市後，法拉第未來將有足夠資金可以在未來 12 個月內推出電動車 FF91。