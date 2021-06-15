全球房市熱點 浮現2008年來最大泡沫警訊

彭博編纂的指數顯示，全球房地產價格正在閃現 2008 年金融危機以來不曾出現的泡沫警訊，紐西蘭、加拿大和瑞典泡沫程度最高，英國、美國也高居前十。彭博指出，目前房市沒有崩盤跡象，較有可能走向冷卻，然而一旦借貸成本開始上升，房市仍將面臨重大考驗。

彭博以五項指標評估一國房地產市場的「泡沫排行」，指數愈高，房價修正的風險就愈高。例如，房價增幅顯示現在的上漲動能，而房價房租比、房價所得比，則可用來評估房價上漲的持久性。

彭博經濟學家 Niraj Shah 說：「全球房價漲到前所未見的高點，背後由多重因素組成，包括超低利率、前所未見的財政刺激、民眾在封鎖期間攢下大筆積蓄並等著花用、房屋供給有限，以及對全球經濟將復甦的預期心理。」

彭博房地產泡沫排行榜前三名為紐西蘭、加拿大、瑞典，挪威和英國居第四和第五，六到十名依序為丹麥、美國、比利時、奧地利、法國，南韓排第 19 名。數據顯示，大部分經濟合作發展組織 (OECD) 國家的指標都高於 2008 年之前的水準。

彭博房地產泡沫排行榜。左至右依序為排名、房價房租比、房價所得比、實質房價漲幅 (%)、名目房價漲幅 (%)，以及年度房貸增幅 (%)。來源: Bloomberg

Shah 指出，泡沫警訊還沒走到明顯會觸發危機的地步，因為借貸標準比過去嚴苛得多，而且多國採取某種程度的房市調控政策，代表房市比較有可能冷卻，不至於崩盤。

但 Shah 仍警告，對於對多國房價同時處於榮景需要保持警戒，一旦借貸成本上漲，房市和確保金融穩定的措施將面臨重大考驗。

(本文不開放合作夥伴轉載)