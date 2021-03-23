紐西蘭瞄準炒房投機客出招 替房市降溫

紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）周二（23 日）表示，政府將取消投資人的稅收優惠以打壓投機獲利歪風，並將開放更多土地增加住房供應，應對失控的房價，防止泡沫化。

政府為阻擋投機行為，將逐步取消投資人把抵押貸款利息作為抵稅費用的資格，且出售投資性房產的利潤須納稅的期限，從 5 年延長至 10 年。

阿爾登在威靈頓的記者會上說：「屋主目前最不樂見房市泡沫化，但多項指標都指向此風險。房地產投資人現在是最大買家，購屋數量達到歷史新高。去年買房人數高達 1.5 萬人，且這些買家至少已有 5 間以上的房子。」

紐西蘭對抗新冠病毒的成功，讓經濟復甦比其他國家快，也由於超寬鬆的貨幣政策帶動高收益資產投資，使紐西蘭處於全球房地產榮景的浪尖。截至 2 月的過去 1 年裡，房價飆漲 21.5%，當月投資人占買房人數比率逾 40%，創下歷史新高。

奧克蘭西太平洋銀行（Westpac Bank）的資深經濟學家 Satish Ranchhod 說：「政府一系列打壓投機的措施，將大大減少投資住房的財政激勵，並對投資人需求產生寒蟬效應。對房價與經濟活動有顯著的負面風險，」

政府消息一出之後，紐元應聲走貶，交換利率與債券殖利率也跟著疲軟，因投資人預期央行將可維持超低利率更長一段時間。

紐西蘭財政部長羅伯森（Grant Robertson）表示，紐西蘭已成 OECD 成員國中房價最難以負擔的國家，政府有必要採取措施遏止猖獗的投機分子。

他表示，透過展延「明線測試」（Bright-Line Test，形同對房地產銷售課徵資本利得稅）至 10 年，以及取消投資者的利息抵稅的措施展延，能抑制投資性需求，使房產天秤朝首購族的一側回傾。

新措施適用於今年 3 月 27 日起購買的房產，另外為鼓勵增加住房，針對新屋的措施維持在 5 年。

此外，從今年 10 月 1 日起，投資人在 3 月 27 日後購買的房屋將不能以抵押貸款利息扣除。對於現有屋主來說，抵押貸款利息扣減將在未來 4 年內逐步取消，到 2025 至 2026 年稅收年度將完全無法申請。不過新建案將不在此限。

同時紐西蘭政府周二也宣布將建立一項 38 億紐元（約 27 億美元）的基金，用於住房土地開發，並開放首購族申請補助。

紐西蘭總理阿爾登說：「房市危機是一個已持續數十年的問題，需要時間才能扭轉，但這些措施將會帶來改變。」

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