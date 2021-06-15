日本擬送台灣更多疫苗 100萬劑AZ疫苗明送越南

日本外長茂木敏充在週二 (15 日) 表示，日本即將於明 (16) 日向越南提供約 100 萬劑的新冠疫苗，也擬於日後要再度向台灣及越南追加提供另一批的新冠疫苗。

此外，日本最快在 7 月上旬的時候，也打算向東南亞國家的印尼、泰國、菲律賓、馬來西亞四個國家提供新冠疫苗。

根據《日本放送協會》(NHK)15 日報導，日本外務大臣茂木敏充在同 (15) 日內閣會議結束後的記者會上表示，日本政府繼日前在向台灣提供 124 萬劑的 AZ 疫苗之後，也將於明 (16) 日把約 100 萬劑日本生產的 AZ 疫苗提供給越南。

另外茂木敏充也提到，日本考慮最快在 7 月上旬的時候，也打算提供新冠疫苗給印尼、泰國、菲律賓、馬來西亞等四個東南亞國家。

除此之外，日本政府還考慮向台灣及越南再加碼供應新冠疫苗，同時也打算透過諸如 COVID-19 疫苗全球取得機制 (COVAX) 來提供疫苗。

茂木敏充表示，在新一波的疫苗提供調整方面、日本考量的對象都是東協 (ASEAN) 成員國。他強調，為實現日本所提倡的自由開放的印度太平洋，東協國家是非常重要的存在。考量到國內疫情及疫苗數量的不足、還有各國與日本之間的關係等，在進行綜合考量後而做出這樣的結論。