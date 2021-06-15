英研究：輝瑞、AZ打完兩劑 預防Delta變種病毒住院率超過9成

英國公衛主管機關的研究顯示，無論接種輝瑞 / BNT 還是阿斯特捷利康 (AZ) 疫苗，完成施打兩劑對預防因 Delta 變種病毒住院的效力都超過九成，凸顯疫苗完整接種對預防重症和住院的重要性。

根據英格蘭公共衛生部 (PHE) 周一 (14 日) 公布的分析資料，民眾接種輝瑞和 BioNTech(BNT) 疫苗兩劑後，預防 Delta 病毒住院的效力達到 96%，而 AZ 疫苗接種兩劑後的防住院率也達到 92%。

這份分析報告顯示，雖然現有疫苗防範 Delta 病毒感染的效力低於其他變種病毒，但完整接種兩劑疫苗仍能有效預防重症和住院，進而減輕醫療體系負擔。

最早在印度發現的 Delta 病毒打亂了英國全面解封步調，英國首相強生周一宣布，原定 6 月 21 日第四階段解封延後四周到 7 月中旬。

PHE 免疫部門主管 Mary Ramsay 說：「疫苗是我們對抗 COVID-19 最重要的工具。只要輪到自己，最好趕快完成接種兩劑疫苗，才能對所有現有和變種病毒取得最大的保護力。」

官員表示，雖然有關完整接種疫苗防範死亡效力的研究還在進行，但預料也具有高度效力。這項研究在 4 月 12 日到 6 月 4 日間進行，對象為超過 1.4 萬名 Delta 變種病毒患者，其中 166 人住院。

醫學期刊《胳刺針》(The Lancet) 一份研究顯示， Delta 病毒感染者住院的機率，是英國 Alpha 變種病毒的兩倍以上，顯示完整接種疫苗對預防患者住院、減輕醫療體系負擔方面扮演重要角色。