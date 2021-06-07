日本汽車業全年投資額是南韓3倍以上 電動車全球市占率可望迎頭趕上

日本與南韓在全球電動車市場競爭激烈，日本汽車製造業在 2021 年將投入大筆資金來進行電動車的相關研發、金額是南韓的 3 倍以上，而在全球電動車的市占率方面，日本也很可能迎頭趕上。

《韓聯社》在週一 (7 日) 的報導當中、引用《日本經濟新聞》6 月 5 日所刊登的內容，當中提到日本六家汽車公司 (豐田、日產、本田、馬自達、速霸陸、三菱) 在 2021 年的研發費用較去年增加 7% 至 2.887 兆日圓，之前因受疫情影響而減少的研發費用、再度出現增加現象，投資規模創下新高紀錄。

與南韓汽車製造業 2021 年的 8.4 兆韓元 (約 8280 億日圓) 投資金額相比，日本的投資金額是 3 倍之多。

日本經濟新聞在報導中也指出，2021 年日本汽車產業的研發標的、是擺在電動車 (EV) 及燃料電池車 (FCV) 上頭。

日本汽車製造商之所以在 2021 年創下研發金額的新高紀錄，要歸功於豐田及本田這兩家日本前兩大汽車製造商的大手筆投資。豐田的投資額年增 6% 至 1.16 兆日圓，本田的投資額年增 8% 至 8400 億日圓。

其中，豐田近來訂下在 2030 年時、EV 及 FCV 的全球銷量要達到 200 萬台目標。研發期間要比燃油車短上 40%，在 2025 年之前要推出 15 款的電動車、其中有 9 款會是全新車型。

本田則是在 4 月底時宣布，該公司在 2040 年之前、新車銷售將全面轉換為 EV 或 FCV。未來 6 年光是在 EV 上頭的研發金額，就高達 5 兆日圓。

另外，日產也將投入 5400 億日圓來進行研發，金額創下該公司的次高紀錄。該筆研發費用占日產年營收的 5.9%、是六家日本汽車製造商當中比例最高的。

日本汽車業界在電動車方面的投資相對保守，像是豐田、本田就多以油電車 (HV) 的銷售為主。而日產雖然早在多年之前就已經投入電動車的生產，但由於營運陷入困境而難以推動電動車款的多樣化。

美國特斯拉在 2020 年的全球電動車市占率高達 23%、全年賣出約 50 萬輛的電動車。同 (2020) 年德國福斯集團的全球電動車市占率達 11%(23 萬輛)，南韓現代汽車集團的全球電動車市占率也達 7%(20 萬輛)。而日本各家汽車製造商的電動車銷量在加總之後，也只拿下 5% 的全球占比。

不過，南韓汽車研究院的研究委員 Lee Hang-gu 認為，如果豐田這一類的企業在發展路線上迅速作出轉換，在電動車方面的銷售表現很可能馬上就會超越主要汽車廠商。