鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-06-30 06:54

‌



美國總統川普週日 (29 日) 表示，對大部分國家的對等關稅 90 天暫緩期 7 月 9 日期滿後，他無意延長。

對等關稅7月9日大限將至 川普：不打算延長。(圖:shutterstock)

美聯社報導，川普說，在大限將屆之際，相關通知信將會「很快」寄出。

‌



川普在福斯新聞頻道（Fox News Channel）27 日預錄、29 日播出的新聞節目「週日早晨談未來」中表示，我們將會檢視各國對待我們的態度，他們對我們是否友善，或是並非如此。有些國家我們並不在意，我們會直接開出非常高的關稅數字。」

他補充道，發函內容將會這麼寫：「恭喜，我們允許你們將商品銷售到美國，你們將支付 25% 關稅，或 35% 或 50% 或 10%。」

川普 27 日曾公開表示，美國政府可以對最後期限做「任何我們想做的事情」，包括延長或縮短最後期限。

美國財政部長貝森特 27 日對時程表表示懷疑，他說：「有一些國家正在提出非常不錯的協議」，但在川普 4 月 2 日重新實施以國家為基礎的關稅之前，這些協議可能無法全部完成。

目前尚不清楚政府希望達成的貿易協議是否會是全面性的。川普所吹捧的與英國的全面協議仍有關鍵問題尚未解決，而最近簽署的中美協議也對芬太尼走私以及美國出口商進入中國市場的問題未作明確交代。