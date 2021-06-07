Nikon機皇將改泰國生產 MIJ劃下句點

根據日本《產經新聞》週一 (7 日) 報導，日本相機大廠尼康 (Nikon)(7731-JP) 將於 2021 年內，結束在日本國內的數位單眼相機的機身生產。未來該公司的數位單眼相機旗艦機皇「D6」的製造生產將改由泰國工廠負責，想買 MIJ 製造 Nikon D6 機身的朋友們，可能得把握最後機會。

日本產經新聞在 6 月 7 日的報導中提到，根據他們在當天所掌握到的消息，日本尼康公司即將在 2021 年內結束日本國內的數位單眼相機機身生產。

背後理由與智慧型手機的相機功能提升有關，數位相機市場在連帶影響下也隨之出現大幅萎縮。作為公司構造改革的一環，日本尼康也只好壯士斷腕，結束該公司在日本國內唯一一處、從事相機機身生產的宮城縣工廠產線，而相關生產也將由泰國工廠接手。

日本尼康在 1948 年的時候推出相機產品，和日本同業的佳能公司 (Canon)(7751-JP) 等，共同奠定了日本企業在相機產業的不敗地位。

目前尼康公司的日本國內生產只剩下關聯企業「仙台 Nikon」的工廠 (日本宮城縣名取市)，該處有生產針對專業攝影需求所堆出的旗艦款數位單眼相機「D6」的機身。該公司表示，即使 D6 改在日本國外生產，在品質方面也毫不遜色。

而未來仙台 Nikon 的工廠也仍會持續生產零件等、以確保員工們的工作機會，部分員工也將轉至健康保健及感測器等、有成長性的其他部門。