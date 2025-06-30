國際原子能機構總幹事：伊朗仍可能在數月內生產出濃縮鈾

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-06-30 05:30

‌



國際原子能機構總幹事格羅西上周六（28 日）表示，儘管伊朗多個核設施在美國和以色列的襲擊中受損，伊朗仍具備在數月內生產出濃縮鈾的能力，他呼籲各方重回談判桌。

國際原子能機構總幹事說，伊朗仍可能在數月內生產出濃縮鈾。（圖：Shutterstock）

據《BBC》報導，格羅西表示，情報顯示，伊朗核設施受到嚴重破壞，但並非完全破壞。伊朗仍具備相關產能，並擁有相應工業和技術能力。伊朗只需要數月時間就能讓離心機運轉起來，並生產出濃縮鈾。

‌



格羅西呼籲各方重回談判桌，透過外交手段尋求伊核問題的長久解決方案。他還指出，現在就是一個機會。

據伊朗媒體 26 日報導，伊朗憲法監護委員會已批准伊朗議會通過的暫停伊朗與國際原子能機構合作的議案。憲法監護委員會發言人納齊夫說，考慮到以色列和美國侵犯伊朗國家主權、領土完整以及和平核設施，並危及伊朗最高利益，政府有義務暫停與國際原子能機構的任何合作。