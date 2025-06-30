李在明國會直言「絕望」！南韓經濟到底陷入了多大困局？
鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導
南韓總統李在明上周四 (26 日) 首次在國會發表施政演說時直言，該國經濟正面臨「絕望」境地。這一罕見表態背後是多項經濟數據的全面疲軟，今年經濟成長預期從 2.1% 下調至 2%，首季 GDP 更出現自 2020 年來首次負成長，南韓央行 (BOK) 四度降息至 2.5% 歷史低位，仍未能有效活化市場活力。
貿易領域的數據尤其嚴峻。南韓 5 月對美鋼鐵出口額年減 16.3%，而作為支柱產業的鋼鐵內需預計今年將跌至 4610 萬噸，創 16 年新低。根據南韓貿易協會數據，去年自營商和法人停業數量突破百萬大關，增幅刷新歷史紀錄。
中國社會科學院亞太與全球戰略研究院助理研究員李成日指出，高物價、高利率、高匯率等「三高」問題持續帶來衝擊，加上出口放緩與內需萎縮，已使南韓民生陷入惡性循環。
結構性矛盾被視為危機的深層誘因。中國吉林大學行政學院教授郭銳分析，南韓經濟高度依賴重化工業與出口導向的發展模式，在全球產業鏈重建中顯得特別脆弱。能源與糧食對外依賴度過高，令國際供應鏈波動更易傳導至國內。
同時，人口結構的結構性危機正在顯現，老化率已達 17.5%，南韓生育率持續在全球墊底，勞動力短缺直接抑制消費動能。
此外，財閥經濟形成的權力網絡則是更深層的體制性障礙，既擠壓中小企業生存空間，也阻礙創新驅動發展。
地緣政治風險正成為外部重壓。中東局勢動盪威脅全球能源供應穩定，南韓作為能源進口大國，國際油價波動直接影響產業成本與出口競爭力。聯準會 (Fed) 貨幣政策調整引發的資本流動風險，更讓韓元匯率承受貶值壓力，加劇金融市場脆弱性。
南韓政府推出的補充預算案包含全民消費券發放、中小企業扶持等應急措施，但在專家看來仍屬「治標」之策，郭銳稱當前政策多停留在短期刺激層面，AI、半導體等戰略產業的扶持計畫缺乏突破性，難以扭轉結構性頹勢。
南韓問題專欄作家常洛聞特別提到，消費券在股市與虛擬貨幣市場活躍的背景下，實際轉化為實體消費的效果存疑。
區域經濟合作被視為破局關鍵。重啟中韓自貿區升級談判、深化中日韓自貿區建設，成為學界建議焦點。郭銳強調，發揮地緣優勢重建產業鏈條，既能降低外貿成本，也可建構區域經濟安全網，但現實挑戰在於南韓既有的貿易依存結構，對中美歐三大經濟體出口佔比超 70%，使南韓在區域合作中面臨多重賽局。
李在明政府提出的「全民經濟」轉型藍圖，試圖透過擴大公共支出來刺激需求，但專家普遍擔憂，若無法破解既得利益集團對經濟結構的固化，任何改革都將遭遇強大阻力。對此郭銳表示，南韓經濟需要的不僅是止痛藥，更需要系統性手術。
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