鉅亨網編譯陳韋廷 2025-06-30 05:30

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美國總統川普近期因旗下產品與政策的多項爭議引發輿論關注，其高調推出的「土豪金」T1 智能手機被曝悄悄刪除「美國製造」標籤，同時威脅蘋果若將生產線遷回美國，否則將面臨高額關稅，但外界普遍質疑相關計畫可行性。此外，川普團隊近期更因北約峰會的「爸爸」梗玩梗籌款，凸顯其政治行銷風格。

川普T1手機「美國製造」攏係假！美國唯一手機製造商打臉嗆：其實是一家中國公司生產（圖：Shutterstock）

川普集團推出的 T1 智能手機定價 499 美元，發布初期宣稱為「美國製造」，官網明確寫道「美國製造 T1 手機現已開放預購」，試圖呼應其「美國優先」政策。

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然而，該標語近日卻被悄然移除，網頁僅剩「美國自豪設計」「誕生於美國本土」等模糊表述。美國唯一本土手機製造商 Purism 執行長 Todd Weaver 直指該手機實為中國企業生產，並批評其宣傳存在欺騙性。

分析師指出，T1 規格與中國廠商產品高度相似，且考慮到美國缺乏完善的手機製造供應鏈，即便組裝環節在美國完成，核心零組件仍需依賴進口。

儘管川普集團聲稱將在美國設立客戶服務中心，但消息人士透露，美國企業為節省成本，多數客服中心實際設於印度等地。

另一方面，特朗普為推動蘋果產品回美生產，公開威脅若蘋果拒絕配合，將對其課徵 25% 關稅，但此舉遭到經濟學家強烈質疑。

華爾街分析師預測，若 iPhone 完全轉由美國生產，成本將暴漲至少 25%，零售價恐飆升至 3000 美元以上，較目前價格高出近兩倍。此舉不僅將削弱消費者購買意願，還可能加劇通膨，對科技股估值與市場穩定造成衝擊。

Wedbush 分析師 Dan Ives 更直言，生產鏈外移至少需要至 2028 年才能落實，且美國本土缺乏大規模製造技術與產業集群，加上勞動力流動率高，製造業回流面臨多重現實障礙。

《紐約時報》報導指出，蘋果目前約 90% 產能依賴中國供應鏈，且過去 25 年累積的製造經驗與技術投資難以短時間複製。

不過，在政治行銷方面，川普團隊持續以爭議性話題吸引關注。北約峰會期間，川普在記者會上形容以色列「像校園打架的孩子」，荷蘭首相呂特戲稱「有時候爸爸需要用強硬語言勸架」，川普則以「被叫爸爸」為樂，甚至授權白宮社交媒體發布配樂《老爹回家》的宣傳影片。

川普競選團隊隨即推出印有「DADDY」字樣的紅藍色 T 恤，售價 27 美元並標榜為美國製造，透過郵件向支持者強調「拜登時期美國受辱，川普帶回尊嚴」。此舉延續其慣用的流量變現策略。

自今年 1 月上任以來，川普競選團隊已發送逾千封募款郵件，頻繁利用入獄照、醜聞等話題刺激捐款，將政治形象轉化為商業價值。

這些事件共同勾勒出川普「美國優先」主張的矛盾性；既強調產業復興，卻依賴既有全球化供應鏈；既標榜愛國主義，又善用爭議話題謀取政治資本。