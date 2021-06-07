馬來西亞封城 半導體供應雪上加霜

為防止新冠疫情蔓延，馬來西亞於六月初開始執行第二次幾乎全面性的封城。有分析認為，這有可能使得原本非常嚴重的晶片短缺問題雪上加霜。

馬來西亞是全球第七大半導體出口國，全球有超過 50 家半導體企業在馬來西亞投資，幾乎涵蓋所有全球半導體的龍頭。

另一方面，疫情造成全世界許多電子模組廠或代工廠都無法如期正常開工，不少地區居家辦公、在線培訓成常態，刺激消費性電子產品需求爆增。

根據惠普 (HPQ-US)2021 財年第二季的數據顯示，個人電腦和商用及消費性印表機業務的銷售額均年增 70% 以上。此外，全球智慧裝置快速升級也大大增加對晶片的需求量。

(圖片: AFP)

總部位於新加坡的電子代工大廠偉創力針對半導體供應提出警告，過去看起來不嚴重的晶片供應問題，但以現階段的半導體局勢來看都會對供應鏈造成很大的影響，例如馬來西亞封城。

偉創力稱晶圓代工廠目前正積極投資新產能，但建廠過程複雜，可能要花上兩年的時間滿足需求，因此預估這波衝擊汽車業並威脅到消費性電子供應的晶片短缺問題，至少還會持續一年。

另一方面，全球第四，市佔 13% 的 MLCC 大廠太陽誘電也在官網公告，因馬來西亞廠有員工確診，將延後馬來西工廠停工時間至 6 月 14 日，以確保員工安全。

馬來西亞因單日確診人數狂飆逾 9000 例，馬國政府宣布全國性的封城，管制時間至 6 月 14 日為止，不過半導體及醫療業不在限制之內，其餘產業多數保持 60% 的人力運作。

