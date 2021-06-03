〈美股盤後〉Fed將售公司債 AMC狂飆逾95% 四大指數近乎持平

週三 (2 日) 國際油價續揚，美債揚升，美元回吐漲幅，能源、科技股領漲，Reddit 散戶進場爆買之下，AMC 放量大漲，然而，材料、非必需消費品類股走跌影響，四大指數近乎持平。

政經消息方面，聯準會 (Fed) 週三宣布將開始出售去年啟動緊急貸款工具購買的公司債 (含 ETF)，Fed 考慮交易基金和公司債的日常流動性和交易條件，將循序漸進地出售該投資組合，最大程度地降低對市場不利影響。

華爾街正靜待非農就業報告，聯準會 (Fed) 週三發布最新褐皮書報告顯示，美國經濟在 4 月、5 月以溫和速度擴張，但通膨壓力和勞動力供應短缺並未消退。

費城 Fed 銀行總裁哈克 (Patrick Harker) 再度重申，是時候考慮縮減購債 (Taper)，美國里士滿 Fed 分行總裁巴金 (Tom Barkin) 稱，他正觀察薪資壓力狀況。

美國貿易代表署 (USTR) 週三宣布，將對英國、印度在內等 6 國實施的懲罰性關稅措施延後 6 個月執行，為 OECD 和 G20 的國際稅收談判爭取更多時間。

週三中國國務院副總理劉鶴與美國財政部長葉倫進行視訊通話，雙方一致認為中美經濟關係十分重要，對關注議題交換意見，並願繼續保持溝通。

針對新冠肺炎 (COVID-19) 疫情發展，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 1.71 億例，死亡數突破 368 萬例，美國累計確診超過 3329 萬例，累計死亡數超過 59.5 萬。印度累計確診超過 2830 萬例，巴西累計確診 1662 萬例。

週三 (2 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 25.07 點，或 0.07%，收 34,600.38 點。

標普 500 指數上漲 6.08 點，或 0.14%，收 4,208.12 點。

那斯達克指數上漲 19.85 點，或 0.14%，收 13,756.33 點。

費城半導體指數上漲 22.66 點，或 0.71%，收 3,196.98 點。

標普 11 大板塊有 6 大板塊收紅，能源、房地產和資訊科技板塊領漲，材料、非必需消費品和工業板塊領跌。

焦點個股

科技五大天王近乎持平。蘋果 (AAPL-US) 漲 0.63%；臉書 (FB-US) 漲 0.0061%；Alphabet (GOOGL-US) 跌 0.44%；亞馬遜 (AMZN-US) 漲 0.48%；微軟 (MSFT-US) 跌 0.040%。

道瓊成分股漲跌互見。默克 (MRK-US) 漲 0.92%；salesforce (CRM-US) 跌 0.68%；安進 (AMGN-US) 漲 0.68%；波音 (BA-US) 漲 0.35%；Honeywell (HON-US) 跌 0.95%。

費半成分股多收高。應用材料 (AMAT-US) 漲 0.58%；美光 (MU-US) 漲 0.23%；AMD (AMD-US) 上漲 1.44%；英特爾 (INTC-US) 上漲 1.04%；NVIDIA (NVDA-US) 上漲 3.16%；高通 (QCOM-US) 漲 0.42%。

台股 ADR 僅日月光收黑。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 0.37%；日月光 ADR (ASX-US) 跌 0.61%；聯電 ADR (UMC-US) 漲 0.85%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.05%。

個股消息

Reddit 散戶大軍力挺追捧「迷因股」。散戶最愛的全球院線龍頭 AMC 娛樂 (AMC-US) 週三開盤放量大漲，盤中噴高逾 120% 至新高 72.62 美元，數度觸發熔斷機制、暫停交易，終場收紅 95.22% 至每股 62.55 美元。AMC 今年迄今漲幅已超過 2,800%。

Bed Bath & Beyond (BBBY-US) 暴漲 62.11% 至每股 44.19 美元，黑莓 (BB-US) 暴漲 32.09% 至每股 15.25 美元。

蘋果 (AAPL-US) 上漲 0.63% 至每股 125.06 美元。蘋果自動駕駛汽車團隊流失多位高層管理人員，外界料這將為蘋果推出 Apple Car 增添變數。

中國科技巨頭華為週三推出搭載新作業系統「鴻蒙 OS」(HarmonyOS) 的手機，挑戰 Google 安卓系統。Google 母公司 Alphabet (GOOGL-US) 下跌 0.44% 至每股 2,370.59 美元。

特斯拉 (TSLA-US) 下跌 3.01% 至每股 605.12 美元。特斯拉因煞剎車螺栓鬆動風險為由，在美國召回近 6000 輛電動汽車。

特斯拉在美國召回近 6000 輛電動汽車 (圖片：AFP)

微軟 (MSFT-US) 微跌 0.040% 至每股 247.30 美元。微軟將於 6 月 24 日推出新版 Windows，

台積電 ADR 上漲 118.95 至每股 118.95 美元。恩智浦半導體 (NXPI-US) 下跌 0.029% 至每股 207.85 美元。

晶圓代工龍頭台積電週三宣布，恩智浦 S32G2 車輛網路處理器和 S32R294 雷達處理器，皆採用 16 奈米製程，預計第二季正式量產供貨，雙方合作象徵恩智浦 S32 系列處理器邁向更先進的製程節點。

華爾街分析

GW&K 投資管理公司的投資組合經理 Aaron Clark 認為，聯準會近期言論看來正開始為縮減購債規模奠定基礎，投資者目前只是處於觀望狀態。

市場預計美國 5 月新增非農就業將大幅反彈至 66.3 萬人，超越前值 26.6 萬人，而失業率可望進一步收窄至 5.9%。

John Hancock Investments 資本市場研究負責人 Emily Roland 認為：「上次非農就業報告令美債、美元承壓，本週五我們將看看情況是否有變？」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主