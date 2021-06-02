「我進來了又出去了！」股東傳增資AMC不到一天就清倉

週二 (1 日) 《彭博社》報導，Mudrick 資本管理傳出增資 AMC 短短不到一天就出售手上所有 AMC 持股。

全球最大連鎖電影院 AMC 週二盤前公布消息，Mudrick 資本管理以每股約 27.12 美元價格購買 AMC 的 850 萬股 A 類股票，佔已發行股本少於 1.7%，總額達 2.305 億美元。

該消息公布後，AMC 盤前股價大漲 16.42%，開盤後其股價持續攻高逾 20%。

然而，午盤時段，《彭博社》報導，Mudrick 資本管理週二已出售持有的所有 AMC 持股，主因是 AMC 股價被高估。

Mudrick Capital 曾大筆注資 AMC，幫助 AMC 熬過疫情寒冬，今年一月 Mudrick Capital 購買 1 億美元 AMC 新擔保債券，幫助 AMC 避免破產危機，可謂是 AMC 重要股東。

Mudrick 清倉消息促使 AMC 午盤一度小幅回落，但散戶買盤仍強勁之下，AMC 週二仍強勢收紅 22.76%，報每股 32.04 美元。

全球院線龍頭 AMC 目前已超越 GameStop 成為 Reddit 散戶最熱愛的個股，今年迄今上漲了 1,400% 以上，上週四 Reddit 散戶對 AMC 重演逼空秀，創一月來最高單日漲幅 (35.58%)，市值首次站上 100 億美元上方。

截稿前，Mudrick 和 AMC 均未回應置評請求。

(本文不開放合作夥伴轉載)