「供應鏈問題」出現29次 Fed褐皮書顯示缺工、通膨壓力蔓延

美國聯準會 (Fed) 周三 (2 日) 發布最新經濟褐皮書，儘管企業面臨缺工和價格上漲的壓力，並蔓延各地，但美國經濟受惠於疫情趨緩和解封，正在加速復甦。

聯準會在 4 月初到 5 月下旬對轄下 12 個地區聯準銀行的調查顯示，美國經濟成長以適度的步調成長，「比之前快一些」。多數地區提到疫苗大規模接種以及放寬社交限制帶來的正面效應，製造業蓬勃發展，休閒、酒店和旅遊業也獲得提振。

波士頓聯準銀行表示，受到民眾開始戶外用餐的推動，麻州各地的餐廳在這期間的銷售額出現大幅成長，並優於 2019 年同期。預估將會出現連鎖反應，據當地報導，強勁的餐廳銷售正在帶動零售物業租賃。

供應鏈瓶頸

不過，聯準會表示，若沒有出現嚴重供應鏈問題，經濟成長會更強。汽車銷售穩健，但受到庫存緊繃影響，供應鏈問題正擾亂工廠生產和營建活動。全國營建業商普遍表示，在低利率支持下，房屋需求強勁超過供應端營建能力，促使一些業者限制銷售。

各種形式的「供應鏈問題」在褐皮書中出現 29 次，幾乎每個地區都出現此問題。克利夫蘭聯準銀行表示供應鏈瓶頸導致交貨時間延長、庫存枯竭以及材料和運輸成本上升；芝加哥聯準銀行則表示供應鏈問題已經惡化，尤其在原物料、微晶片和特殊零件，預計到年底幾乎不會有任何改善。

缺工

缺工也成為供應鏈問題和物價上漲的原因之一，阻礙成長並削弱企業獲利。儘管目前缺工問題主要集中在低薪產業，但有跡象顯示問題正在蔓延到其他領域，例如達拉斯聯準銀行表示，各產業缺工現象較前次報告更為普遍。

紐約聯準銀行表示，許多企業將招工列為首要問題，並指出工人的健康、育兒和失業救濟金等都是導致缺工的原因。主要產業的大部分企業都計劃提高工資。聯準會表示，缺工使一些企業無法增加產量，甚至縮減營業時間。

通膨

聯準會表示，整體價格壓力進一步增加，許多企業預計未來幾個月將進一步加速。費城聯準銀行表示，企業現階段開始預估消費者通膨甚至高於企業定價，意味著企業開始承受更多通膨。

克利夫蘭也報告當地企業產品漲價變得更加普遍，預計供應鏈問題恐要花更長的時間才能解決。克利夫蘭一位房地產開發商表示，現在承包商的報價有效期僅為 10 天，而疫情前長達 180 天，可見物價變動的速度有多快。

展望樂觀

儘管普遍存在缺工和物價壓力，但由於需求強勁，美國各地的企業仍然保持樂觀。亞特蘭大聯準銀行更認為缺工問題將在今年秋天有所緩解。

聯準會預計，隨著疫情逐漸消彌和經濟重啟，勞力和產品短缺將有所緩解，特別是工人短缺應被視為疫情期間的滯留，這些勞工正在權衡育兒、失業救濟與重返工作崗位的效益。聯準會預計今年美國將出現自 1980 年代初以來最強勁的 GDP 成長。