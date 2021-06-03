將回歸臉書Twitter？川普部落格已永久關閉

美國前總統川普自從遭社群媒體巨頭封殺之後，推出類似部落格形式的社群平台，週三 (2 日) 川普發言人表示，該部落格已永久關閉，敬請關注後續消息！

川普創立的新部落格上線不到一個月後，週三 (2 日) 前川普交接小組發言人米勒 (Jason Miller) 受訪時稱，川普部落格已永久關閉，不會再回來了。米勒拒絕提供更多細節。

被問到是否是川普將加入另一家社交媒體平台的預兆？米勒回應：「實際上是的！敬請關注！」

川普發言人預告，川普將回歸另一家社交媒體平台。 (圖片：AFP)

今年年初，美國華府國會山莊 1 月 6 日爆發川普支持者暴力襲擊，甚至導致傷亡。

由於川普激進言論產生鼓吹效應，導致支持者大鬧國會，川普接連遭到臉書、IG 帳號以有煽動暴力為由暫停使用，連川普最常使用的推特也宣布，永久性停用川普帳號。

川普當時宣布建立川普類似部落格形式的社群平台「來自川普的書桌」(From The Desk of Donald J. Trump)，功能上基本就是部落格，讓川普能夠暢所欲言。該部落格平台僅由川普一人發布使用，不支援留言，訪客能在臉書及推特分享他的貼文。

川普為奪回鎂光燈，原本希望以新部落格重獲網路聲量，未料效果卻無法達到預期。

川普部落格上線不久，社群媒體巨頭隨即宣布，禁止川普支持者分享川普部落格的貼文，促使川普部落格乏人問津，平均每日流量不到 2000 次，連乏人問津的寵物領養網站的流量都比他高。

臉書獨立監督委員會 5 月 5 日裁定，將持續「無限期中止」川普使用 FB、IG 帳號，但臉書董事會曾表態，無限期禁言是不合適的。

截稿前，台北時間週四上午 1 時 30 分許，推特 (TWTR-US) 下跌 0.52%，臉書 (FB-US) 下跌 0.21%。