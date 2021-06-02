特斯拉車漲價 馬斯克直接買晶片工廠能否解套？

特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克 (Elon Musk) 週一在推特上指出，汽車生產的關鍵零件採購問題是近期特斯拉電動車成本上漲的主因，外界傳出馬斯克有意買下晶片廠紓解問題。Barron's 分析，此舉或許能在中短期內降低汽車成本，但也可能付出代價高昂，一切取決於晶片短缺的時間有多長而定。

在回應有關特斯拉 Model Y 新功能和漲價傳聞的推特文時，馬斯克表示，「由於整個產業的供應鏈壓力價格很大，所以價格上漲。」

《Electrek》5 月下旬宣布，特斯拉最便宜的車款 Model 3 以及 Model Y 均漲價 500 美元，意味著短短幾個月來的第五次漲價。

馬斯克在推文中補充說，造成供應鏈壓力的主要因素「尤其是原物料。」

馬斯克在 4 月發布第一季財報的法說會上承認，供應鏈遇到了嚴重的困難，其中晶片短缺是一大問題。

過去一年，由於全球晶片短缺，影響了個人電子產品到汽車等各種產業，汽車的動力轉向到停車感應器等關鍵應用上都廣泛使用到電腦晶片。

包括大眾和福特在內的汽車巨頭公布近期財報時也警告，生產危機迫在眉睫。福特預期，晶片短缺會造成今年獲利約 25 億美元的衝擊。中國電動車廠蔚來汽車表示，由於晶片供應波動和某些物流問題，衝擊 5 月的交車數據。

英國《金融時報》上週報導，全球晶片荒之際，特斯拉為確保取得晶片供應，將罕見地以提前付款的方式搶購晶片，甚至還考慮買下一家晶片廠。

更廣泛地說，電動汽車電池依賴鋰、鎳和鈷等稀有金屬。稀有金屬供應鏈預計將面臨新的壓力，且隨著電動汽車的普及，電池廠產能將更難以支應。

瑞銀分析師 3 月報告指出，對應需求上升所需的電池供應量今年將出現地區性緊繃，到 2025 年之前就會全球短缺。

瑞銀表示，為了使電動汽車市場滲透率一如預測地在 2025 年達到 20%，在 2030 年達到 50%，未來 10 年電池供應量必須較先前估計提高 70%，所以供應短缺已迫在眉睫。

展望

特斯拉成本穩定上升，更有可能是因為晶片短缺，這對公司來說不是好消息，因為撇開時髦和高科技體驗不提，電動車要能吸引大眾，就必須讓售價具有競爭力。

去年 9 月特斯拉「電池日」上，馬斯克強調先進的電池技術將催生出價格更親民的電動車，如今價格上漲是這項使命的一大打擊。

然而，直接買下晶片工廠是否能解套？或許這是中短期內降低汽車成本的方法，取決於晶片短缺的時間有多長而定，但這可能也是代價高昂的分心。

半導體工廠是世界上技術含量最高的製造工廠之一，為了取得晶片而操辦起一家晶片工廠，其複雜程度可能遠高於價值程度。