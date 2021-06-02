白宮：JBS勒索軟體攻擊可能來自俄羅斯

全球肉類巨頭 JBS 稱遭勒索軟體攻擊，擾亂了北美和澳洲肉類生產，週二 (1 日) 美國白宮表示，駭客可能來自俄羅斯。

美國最大燃油輸送公司 Colonial Pipeline 日前遭駭客勒索攻擊而被迫暫停營運，促使美國總統拜登發布緊急狀態，該事件癱瘓了美東運輸管線，威脅數百萬人的汽油供應，Colonial 當時向駭客支付 75 枚比特幣，約 500 萬美元的贖金，才讓事件落幕。

如今，駭客盯上了全球肉類巨頭 JBS。

根據《USA Today》5 月 31 日 (週一) 報導，全球最大的肉品供應商、巴西企業 JBS 聲明指出，JBS 科羅拉多州總部和 JBS 澳洲分公司的 IT 伺服器遭到駭客攻擊，肉品供應很可能受到影響。

JBS 已立即作出處置、暫停所有受到波及的系統運作，這次襲擊使 JBS 加拿大最大肉類加工廠之一的兩組輪班和加工作業暫停，澳洲和美國多州牛羊屠宰業務亦暫停營運。

白宮副發言人尚皮耶 (Karine Jean-Pierre) 週二稱，根據 JBS 的報告，向該公司提出贖金要求的駭客可能藏身在俄羅斯，美國已就此事與俄羅斯政府聯繫，美國聯邦調查局和國土安全部正在調查當中。

全球最大肉類加工公司 JBS 員工多達 24 萬餘人，全球 20 多個國家擁有肉類加工工廠，全球範圍內每日屠宰約 10 萬頭牛、1400 萬隻雞、14 萬頭豬、近 3 萬頭羊，產品出口到 150 多個國家和地區，年營收超過 500 億美元，在財富全球 500 強中排名第 191 位。

外界擔憂，JBS 暫停美澳部分工廠生產，若持續長時間停產下去，恐將推高已居高不下的肉類價格。

截稿前，8 月瘦肉豬期貨上漲 1.32%，約為每磅 1.18 美元，為 2014 年 7 月底以來新高。