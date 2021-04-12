本週操盤筆記：美日領導人高峰會、美股財報季開跑、鮑爾談話

本週重點國際財經大事包括：美日領導人高峰會、鮑爾發表談話、美股財報季開跑、中國公布首季 GDP，其中市場最為關注美日領導人高峰會。

本週操盤筆記 (0412-0416)

1. 美日領導人高峰會：

週五 (16 日) 日本首相菅義偉與美國總統拜登會面，美日雙方將於會後發表共同文件，政經觀察家普遍預期，美日將宣布在亞太區加強合作，實現自由開放的亞太地區，以及台灣海峽和平與安定性。

另外，在本次的美日會談中，預計美日雙方將就在第三國的基礎設施建設上加強合作達成共識，合作領域可能包括乾淨能源設備、和 5G 基礎建設等，以在東南亞地區抗衡中國的一帶一路政策。

2. 鮑爾發表談話：

聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 將在華盛頓經濟俱樂部發表談話，市場聚焦，在當前美國經濟復甦腳步加快的總經環境，Fed 是否可能加快放緩 QE 購債。

上週四 (8 日) 鮑爾再向市場定調縮小 QE 購債規模之條件，鮑爾表示，若 Fed 看到「就業和通膨目標的取得實質性進展」，那麼才可能進一步縮小目前每月 1200 億美元的 QE 購債規模。

3. 美股財報季開跑：

週三 (14 日) 美股財報季將由金融股領軍開跑，包括摩根大通 (JPM-US)、高盛 (GS-US)、富國銀行 (WFC-US)、美國銀行 (BAC-US)、摩根士丹利 (MS-US) 都將於本週公布財報。

據 FaceSet 上週五 (9 日) 最新數據顯示，目前市場預期 S&P 500 第一季每股盈餘 (EPS) 將大幅增長 24.5%，比先前 2020 年底預期的 15.8% 大幅上修，而 S&P 500 獲利的大幅回升，相信也將能幫助收斂目前高昂的本益比估值。

4. 中國公布首季 GDP：

週五 (16 日) 中國將公布第一季 GDP 表現，市場預期，中國第一季 GDP 年增率將大幅增長 18.3%，主要是因為 2020 年疫情期間低基期效應；而第一季中國 GDP 季增率則估計增長 1.4%。

上週 (6 日) 國際貨幣基金組織 (IMG) 發表《世界經濟展望報告》，大幅上調全球 2021 年經濟增長預測至 6.0%，其中 IMF 預計中國 2021 年經濟增長將可達 8.4%。